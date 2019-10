“Es realmente sorprendente ver a dos talentos increíbles trabajando uno con el otro. Básicamente, Michael tenía una pista lista, que se llamaba State of Shock, y quería que Freddie pusiera su voz, así que lo hizo”, narró el histórico asistente en una entrevista dada al diario Metro. Luego se dedicaron a una composición del líder de Queen: There Must Be More to Life Than This. “Cada uno de ellos estaba dando todo lo posible para crear algo y estar presente en ese tipo de cosas es increíble”, concluyó Phoebe.