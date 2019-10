Mayer se reunió durante tres horas con Sarita y con Sara Salazar, su madre, para hacerles una propuesta. Aseguró que su viaje a Miami fue por iniciativa propia y él mismo pagó sus gastos. Además comentó que en esa reunión que tuvo con ellas “hubo elementos que me dieron a entender que sí fue la última voluntad de José José el que se dividieran las cenizas. Las respuestas que me dieron fueron contundentes y me quedé frío. Me dí cuenta que sí era la voluntad, esa es mi percepción”.