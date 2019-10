Mayer aseguró que “si alguien abogó para que a fin de cuentas la mitad de las cenizas fuera para México, fue Sarita. Su mamá había determinado que ‘se acabó, ni el cuerpo ni las cenizas van para México’”. También compartió que en su charla con ellas “hubo elementos que me dieron a entender que sí fue la última voluntad de José José el que se dividieran las cenizas. Las respuestas que me dieron fueron contundentes y me quedé frío. Me dí cuenta que sí era la voluntad, esa es mi percepción”.