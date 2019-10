Ese comentario resultó ofensiva para parte de la comunidad LGBT. "Miley esto no funciona así. Las mujeres no se hacen homosexuales solo porque hayan tenido una ‘mala experiencia con los hombres’. No uses a a la comunidad gay como un espacio intermedio solo porque tú no hayas podido encontrar un novio. La gente no termina siendo gay solo porque se rindieron ante el hecho de enamorarse de un chico. Esto resulta insultante”, le escribió una seguidora.