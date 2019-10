Ya son 30 años de escuchar a la comunicadora de lunes a sábado a las 11:00 horas (local), pero fue una casualidad que tuviera su propio programa de radio. “Todo para la mujer” se llama así porque el concepto original era una revista femenina. “Lo iba a hacer con (el estilista) Alfredo Palacios y una jovencita que estaba con él, y a la mera hora me dejaron plantada. Al 10 para las 11 me dicen que no pueden. Entré de emergente, porque yo iba a ser la productora, y entonces entré a hacer lo que sé hacer, que son espectáculos. Y cuando le quise cambiar el nombre, Radio Fórmula no me dejó, porque el programa estaba en la barra femenina”, comentó hace unas semanas a la periodista Mara Patricia Castañeda.