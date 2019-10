Los fans de la comedia de los 90 habían estado esperando que una película esté en camino, pero eso no ocurrirá en un futuro cercano. En una entrevista con Variety, Jennifer Aniston, de 50 años, reveló que aunque había algún interés en una película de Friends, los productores de la serie se negaron. “Nuestros productores no quieren, no lo permitirían”, dijo a la publicación. “No ha sido sólo nuestro deseo, nuestros fanáticos lo han querido mucho”.