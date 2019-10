La publicación logró en pocas horas más de 185.000 me gusta y 500 comentarios. El actor de Sídney -conocido por dar vida a Trey Palmer en la serie Home and Away y por su aparición en filmes como Hasta el último hombre (2016) o El aprendiz (2014)- es la primera pareja seria que Eiza González confirma tras separarse de Josh Duhamel, el ex esposo de la cantante Fergie, con quien mantuvo un romance de cinco meses el año pasado.