“El comercial lo grabamos en tres terceras partes de un día y él siempre fue muy amable, a veces las estrellas de su tamaño usan dobles para ciertas escenas o enfoques, pero él no, él hizo todas sus escenas y como él no sabe español, yo le explicaba un poco de qué iba el comercial, además me preguntaba mucho sobre lugares que quería visitar en México”, añadió la actriz mexicana.