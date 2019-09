Esta heroína real de la TV tiene como misión desmitificar el papel de la mujer en la ficción. No tiene problemas en hablar del sexo anal o masturbarse motivada por el video de un discurso de Barack Obama. En Fleabag interpreta a una treintañera irreverente que no tiene vergüenza de contar sus deseos y necesidades sexuales con lujo de detalles a los espectadores con un juego de constantes quiebres de la cuarta pared. Y sufre, a su manera, y lucha contra una familia disfuncional con una madrastra (Olivia Colman) que la quiere lejos, y la muerte de su mejor amiga. Gracias a su descaro y absoluta normalidad sobre una mujer que desea sin amor y no siente culpa por ello gana mayor aceptación. Su humor ácido, mordaz y atrevido es lo que la distingue y la hace única.