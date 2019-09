Hija de una madre soltera muy atractiva, Sophia lo pasaba mal cuando iba a la escuela por ella. "Rezaba a Dios para que mi madre no viniese a buscarme al colegio: su belleza exagerada me hacía sentir vergüenza. Era demasiado rubia, demasiado alta y, sobre todo, no estaba casada. Yo en cambio era morena y delgadísima. Me llamaban palillo".