La cama se está enfriando y tú no estás aquí,

el futuro que sostenemos es tan incierto,

pero yo no estoy viva hasta que tú no llamas.

Y contra todo pronóstico ganaré,

guárdate tu consejo, porque no escucharé,

puede que tengas razón pero no me importa,

hay un millón de razones

por las que debería perder la esperanza contigo,

pero el corazón quiere lo que quiere