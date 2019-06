"El concierto estaba programado para las 8 de la noche pero eran las 10.30 y no arrancaba. La gente ya estaba molesta, empezaron a lanzar cosas al escenario, la mayoría de la gente fue a ver a Rikarena. A las 11 corrió el rumor de que no iba a haber concierto, muchos dijeron que Soda no quería tocar en ese lugar", afirma Rosero.