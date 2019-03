"Hace muchísimos años, en un programa de televisión escuché a una señora con cara de pocos amigos que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo la verdad es me quedé muy pensativa recordando lo que había dicho esta señora por la noche, y caí en la cuenta de que tenía razón, porque yo cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca. Así que feliz 'pride' (orgullo), allí estaré con todos vosotros", dijo en el video publicado en Instagram.