Después, sólo se trató de una cuestión de tiempo, de que el personaje se diera a conocer. Stefani Germanotta de 22 años se puso el traje de Lady Gaga y no se lo sacó hasta que se devoró al mundo. Sus influencias más obvias fueron David Bowie con su ambigüedad sexual, la teatralidad de Elton John, la exuberancia de Freddie Mercury y, naturalmente, la versatilidad de Madonna. En 2008 con la publicación de su primer disco The Fame, seguido rápidamente por el EP The Fame Monster, conquistó el mundo. Pelucas de colores, maquillaje cargado, vestuario futurista. Parecía que detrás de esa parafernalia no había otra cosa que un producto, destinado al éxito efímero.