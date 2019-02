En 1993 se convirtió en “chica Martini”, en un popular anuncio en el que se deshilachaba su vestido mientras se iba alejando. Después de varios meses en la ciudad, fue seleccionada para interpretar un papel mudo en la película Children of the Corn III. En 1996 tuvo un papel secundario en la película 2 Days in the Valley . En el mismo año fue parte de la película The Wonders (¡Eso que tu haces!), el debut como director del actor Tom Hanks.