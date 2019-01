"Me movió porque de alguna manera en mi corazón yo sabía, porque estas personas lo saben todo e igual le deseo lo mejor porque yo no tengo más que agradecimiento, ya que tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis 'amigos' en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido y eso para mi es algo importante", reconoció en la primera entrega de la entrevista de la televisora de Miami.