En 1985 la película "Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes" el perro de Robert Towne, el guionista acabó siendo nominado para el Oscar al Mejor Guion Adaptado en los premios de 1985, después de que éste exigiera que se acreditara a P. H. Vazak, su perro pastor húngaro, como quien lo había redactado. Así que fue el nombre del lanudo animal el que constó como guionista del filme tanto en los títulos como en los créditos.