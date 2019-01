"El rodaje de Roma duró seis meses. Rodamos en orden cronológico. Fue un proceso muy largo para mí. No había visto ninguna de las películas de Alfonso Cuarón. En realidad, no sabía quién era él. Alfonso me pidió que no viera ninguna de sus películas hasta que hubiéramos terminado con el rodaje. No quería que me envenenara la mente con ninguna imagen o idea ". Dijo Yalitza para W Magazine.