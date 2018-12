"Mi madre y mi abuela siempre me decían: '¡Tienes que lavarte la cara antes de dormir! Cada noche, no importa lo cansada que estés, incluso si estás arrastrándote por el suelo'. Pero nunca me lavo la cara por las mañanas. La piel regenera todas las cosas que pierde durante el día mientras dormimos. Recupera el pH, la hidratación y el colágeno. Todo eso vuelve a tu piel de noche. Pero luego vas y te lavas la cara. ¿Por qué hacer algo así?".