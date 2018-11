"Llegué a casa tratando de fingir que me enteré de astronomía y física todo el día y puse The Real Housewives", admitió Eddie Redmayne a Jennifer Lawrence en una revista a Interview sobre el show que muestra la vida de mujeres adineradas. "Soy un gran amante de los reality desde The Hills". El ganador del Oscar reconoció que no se siente feliz por ello, pero que no lo puedo evitar.