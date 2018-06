Ayala detalló que comenzó a salir con XXX en noviembre de 2014. En declaraciones al diario Miami New Times contó que Onfroy la había amenazado con atacarla con un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre. "Me dijo que escogiera entre los dos, porque iba a poner uno de ellos en mi vagina", explicó a los fiscales en una declaración recogida por el periódico de Florida. "Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua".