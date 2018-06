Aterrorizada por abandonar la relación, se quedó y alegó que fue atacada violentamente "cada tres o cuatro días" por el rapero. "Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua".