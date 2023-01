Orlando: conoce los mejores malls de esta concurrida ciudad floridana

Orlando es mucho más que parques temáticos. (City of Orlando)

Nunca es un mal momento para ir de shopping, incluso cuando estás visitando los parques temáticos de Orlando. Y es que esta ciudad del centro de la Florida es mucho más que Walt Disney World y Universal Studios. Orlando también cuenta con excelentes opciones por las que vale la pena pasar un rato en las tiendas.

Descubre los mejores malls de Orlando, donde hallarás muchas de tus tiendas y marcas favoritas, además de buenos restaurantes y excelentes ofertas.

The Mall at Millennia

The Mall at Millenia queda a menos de 10 minutos de Universal Studios. (The Mall at Millenia)

Este es el lugar para ir a las tiendas de lujo. The Mall at Millenia queda a menos de 10 minutos de Universal Studios. Tiene más de 150 tiendas, encabezadas por Macy’s, Neiman Marcus y Bloomingdale’s. También están presente algunas de las firmas de moda más exclusivas como Hermès, Louis Vuitton, PRADA, Jimmy Choo, Gucci y Burberry.

Dónde: 4200 Conroy Rd, Orlando, FL 32839

The Florida Mall

The Florida Mall es el centro comercial más grande de la Florida y uno de los más grandes del país. (Simon)

No puedes perderte The Florida Mall. Es el centro comercial más grande de la Florida y uno de los más grandes del país. Tiene casi 300 tiendas, lugares de entretenimiento y decenas de opciones para comer. Aquí podrás visitar la famosa tienda de muñecas American Girl y marcas de renombre como Armani Exchange, Michael Kors, Abercrombie y Banana Republic.

Dónde: Florida Mall Ave, Orlando, FL 32809

Disney Springs

Disney Springs es el un complejo de compras y entretenimiento de Walt Disney World. (Disney Springs)

Disney Springs es el un complejo de compras y entretenimiento de Walt Disney World, pero no necesitas entrada a los parques para acudir. Aquí podrás encontrar gran variedad de tiendas y restaurantes con el espíritu de Disney. Entre sus ofertas destaca la gigantesca tienda World of Disney, Tren-D, The Art of Disney y Disney Style, así como una tienda de productos navideños y otra de Star Wars.

Dónde: 1486 Buena Vista Dr, Lake Buena Vista, FL 32830

Orlando International Premium Outlets

Las más de 180 tiendas de Orlando International Premium Outlets lo convierten en uno de los principales destinos de Orlando para ir de compras. (Simon)

Las más de 180 tiendas de Orlando International Premium Outlets lo convierten en uno de los principales destinos de Orlando para ir de compras. Podrás ir a tiendas como Michael Kors, White House Black Market y Banana Republic. También encontrarás marcas de moda importantes incluyendo Armani, Lacoste, Coach y DKNY. Si quieres comprar mercancía de los parques de Disney a precio reducido en este outlet hallarás la tienda Disney´s Character Warehouse.

Dónde: 5269 International Dr, Orlando, FL 32819

The Loop

Uno de los malls en Orlando menos conocidos pero con buenas tiendas es The Loop, a menos de 20 minutos de Disney World. (The Loop)

Uno de los malls en Orlando menos conocidos pero con buenas tiendas es The Loop, a menos de 20 minutos de Disney World. Cuenta con bastantes opciones para ir de compras en un tranquilo mall al aire libre. Hay varias marcas que puedes visitar como las tiendas outlet de Nike, Old Navy y Tommy Hilfiger, además de tiendas por departamentos como Kohl´s y JCPenney.

Dónde: 3208 John Young Pkwy, Kissimmee, FL 34741

Altamonte Mall

El Altamonte Mall, al no estar tan cerca de los parques temáticos es un mall muy tranquilo pero con buenas tiendas. (Altamonte Mall)

Está ubicado en el suburbio de Altamonte, al norte de la ciudad. Cuenta con más de 100 tiendas, entre las que destacan algunas como Apple Store, American Eagle, la librería Barnes & Noble, Sephora, Aeropostale, Forever 21 y las tiendas por departamentos JCPenney, Macy´s y Dillard´s. Asimismo, dispone de salas de cine y varias opciones para comer. Al no estar tan cerca de los parques temáticos es un mall muy tranquilo pero con buenas tiendas.

Dónde: 451 E Altamonte Dr Suite 2165, Altamonte Springs, FL 32701

