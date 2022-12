Un ex alcalde murió en un accidente de avioneta en una playa de California

El momento del accidente en Santa Mónica

Las famosas playas de Santa Mónica fueron escenario, este jueves, de un accidente de avioneta. A tan sólo metros del famoso muelle, la nave se estrelló sobre la arena al tratar de aterrizar.

El accidente se cobró la vida de Rex Minter, de 95 años, que había sido alcalde de la ciudad en la década de 1960. Según informó la policía, ninguna de las personas que estaban en la playa en ese momento resultaron heridas.

Los vídeos difundidos en las redes sociales muestran cómo la avioneta modelo Cessna 150 de un solo motor descendió paulatinamente en dirección a la playa, intentando aterrizar de emergencia sobre la arena. Sin embargo, debido al oleaje, la nave fue volteada.

Así era retirada la avioneta tras el accidente (Twitter: @WCoast_)

Según informó el portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés), “el piloto había reportado problemas con el motor a poco de despegar del aeropuerto de Santa Mónica” y aseguró que ya hay una investigación en curso a fin de esclarecer la situación.

El vuelo había despegado a las 15:00 horas del jueves con destino a Malibú. A bordo de la avioneta, de un solo motor, iban el piloto y el ex alcalde.

Los testigos del incidente, que paseaban por la playa, lamentaron la decisión del piloto ya que entendían que ese aterrizaje terminaría en tragedia. Incluso, desde la torre de control aéreo se le había advertido que esta maniobra sería “bajo su propio riesgo”, según se oyó en una grabación difundida por KTTV-TV, a lo que el piloto contestó: “Ojalá tuviera una alternativa”.

Josh Feenberg estaba presente en la playa al momento del accidente y comentó que “mi amigo vio un avión volando muy bajo y estaba muy confundido. Luego lo vimos volar en dirección a la costa y pensamos que iba a ser un aterrizaje exitoso pero se chocó con el agua y fue volteado”, lamentó y remarcó que “fue un momento de mucho miedo”.

Según un vocero de la FAA, el piloto había reportado problemas con el único motor de la nave a poco de despegar del aeropuerto de Santa Mónica (Twitter: @abc7amy)

Los equipos de rescate fueron llamados a las 15:17 al bloque 1.800 de la playa de Santa Mónica, mencionó el capitán Patrick Nulty, portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad, y rápidamente se presentaron en la escena. Lograron sacar del vehículo a ambos pasajeros; uno de ellos necesitó reanimación cardíaca, informaron las autoridades. Asimismo, comentaron que el piloto -quien no fue identificado- fue llevado a un hospital de la zona pero no brindaron más detalles ni actualizaciones sobre su estado de salud.

Por su parte, la actual alcaldesa de Santa Mónica confirmó la muerte de Minter y lamentó la pérdida. “Lamentablemente, el ex alcalde y juez de SM, Rex Minter, era el pasajero del avión que se estrelló en la playa al sur del muelle esta tarde. Él ha fallecido. He hablado con su familia y les he transmitido el más sentido pésame de la ciudad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de la alcaldesa de Santa Mónica confirmando la muerte de Rex Minter y ofreciendo sus condolencias a la familia (Twitter: @SaMoMayor)

“La Ciudad está agradecida por el servicio público del Sr. Minter y nos unimos a su familia en el duelo por su fallecimiento”, mencionó la ciudad en un comunicado.

Minter asumió en su cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Mónica en 1955 y, posteriormente, fue alcalde entre 1963 y 1967. A su vez, fue abogado de la ciudad de Arcadia y juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, según un comunicado publicado en el sitio web de la ciudad.

(Con información de AFP y AP)

