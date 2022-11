Las autoridades determinaron la causa de muerte y el posible móvil del crimen de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho

(Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News via AP)

Los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho encontrados sin vida el domingo 13 de noviembre, en un departamente afuera del campus, fueron apuñalados hasta la muerte, confirmó la forense del condado de Latah, Catherine Mabbutt, quien detalló que el asesino utilizó un cuchillo u otra “arma afilada”.

La policía de la localidad de Moscow calificó como homicidio las muertes de Ethan Chapin, Xana Kernodle, de 20 años, además de Madison Moge y Kaylee GonCalves, de 21. Con ello se descartó por completo la versión de un supuesto suicidio.

Aunque Mabbutt no realizó comentarios posteriores al informe técnico, ella dijo en días anteriores a NBC News que las autoridades sospechan la utilización de un arma grande en el ataque, “no una navaja de bolsillo”. La forense, con 16 años de experiencia, también destacó al medio la magnitud de las heridas causadas a las víctimas, pues “eran bastante extensas”. Además, la escena del crimen no se parecía a nada que hubiera experimentado antes.

“Hemos tenido múltiples asesinatos en el pasado, pero nada como este con cuatro estudiantes universitarios”, dijo Mabbut. Por otra parte, los resultados de toxicología de las víctimas aún están pendientes.

Una de las hipótesis del crimen, ocurrido a mitad de la madrugada del domingo, es la posibilidad de un intento de robo que salió mal, de acuerdo con las autoridades.

El fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, dijo que pueden existir varios sospechosos del crimen, pero hasta ahora ninguna en específico es señalada. Por ello solicitó a las personas con algún tipo de información para esclarecer el asesinato, comunicarse con las autoridades.

“En este momento, los investigadores están analizando todas las posibilidades. No tienen un sospechoso específico”, dijo el fiscal. “Realmente esperamos cualquier información de las personas para ayudar a recrear las actividades de todos”.

Por otra parte, un vecino del lugar dijo a NBC News, que Mogen, Goncalves y Kernodle vivían en la casa donde ocurrió la matanza. Especificó que Chapin y Kernodle estaban saliendo.

Además, las autoridades creen que otros dos compañeros de la vivienda estaban en el lugar pero no resultaron heridos durante el ataque. Thompson dijo que no son sospechosos. En tanto la forense Mabbutt determinó previamente que el incidente no fue un asesinato-suicidio, según Fox News.

Las autoridades informaron que hasta ahora no se han encontrado armas relacionadas, pero “según información preliminar, los investigadores creen que se usó un arma afilada como un cuchillo”.

El alcalde Art Bettge, dijo a Fox News que el crimen ocurrió alrededor de las 3 o 4 de la mañana del domingo, pero fue denunciado a la policía alrededor del mediodía. Especificó que el móvil detrás de los asesinatos aún se investiga, pero podría haber sido un “robo que salió mal” o un “crimen pasional”.

“Es una entre una gran cantidad de posibilidades, incluido el robo que salió mal... Cualquiera de esas es una posibilidad y no una con exclusión de otras”, dijo Bettge, informa Fox News.

El alcalde señaló a través de un comunicado sobre este crimen: “Es imposible entender la falta de sentido de eventos como este, y todos estamos buscando respuestas que aún no están disponibles”, dijo Bettge en un comunicado.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el jefe de policía, James Fry, dijo: “No tenemos un sospechoso en este momento, y ese individuo todavía está por ahí. No podemos decir que no haya una amenaza para la comunidad”, aunque pidió “permanecer vigilantes”.

La muerte sorprendió a una localidad habituada a la tranquilidad

La ciudad de Moscow es una ciudad universitaria muy unida ubicada en las colinas del centro-norte de Idaho, a unas 80 millas al sureste de Spokane, Washington.

La universidad dijo en un comunicado que Chapin era estudiante de primer año y miembro de la fraternidad Sigma Chi, mientras que Kernodle cursaba el tercer año con especialización en marketing y pertenecía a la hermandad de mujeres Pi Beta Phi.

Mogen era estudiante de último año con especialización en marketing y miembro de Pi Beta Phi, y Goncalves era estudiante de último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad de mujeres Alpha Phi.

