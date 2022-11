Los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados a cuchillazos

Los estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron hallados muertos

Cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho encontrados muertos en una casa fuera del campus fueron atacados, y el asesino o asesinos usaron un cuchillo u otra “arma afilada” en el ataque, dijo la policía el martes.

El Departamento de Policía de la localidad de Moscow hizo el anuncio en un comunicado de prensa y agregó que los investigadores estaban trabajando para establecer un cronograma para recrear las actividades de las víctimas antes de que fueran encontradas muertas el domingo. La policía dijo que los asesinatos probablemente ocurrieron en las primeras horas de la mañana y que los cuerpos fueron encontrados alrededor del mediodía.

La muerte de los estudiantes se consideró “un ataque aislado y dirigido y no existe una amenaza inminente para la comunidad en general”, según la policía, quien anteriormente dijo que la evidencia de la escena los llevó a creer que no había un riesgo mayor. La policía no proporcionó información sobre esa evidencia o por qué creen que las víctimas fueron atacadas.

Las autopsias que se espera que se completen a finales de esta semana podrían proporcionar más información sobre cómo fueron asesinadas las víctimas.

Los investigadores estaban “siguiendo todas las pistas e identificando a las personas de interés” en el caso, según el comunicado de prensa. Sin embargo, el lunes por la noche, el capitán de policía Anthony Dahlinger le dijo al Idaho Statesman que los oficiales estaban buscando a un sospechoso.

La policía descubrió los cuerpos de los estudiantes el domingo cuando respondieron a un informe de una persona inconsciente en una casa a unos pasos del campus. Las víctimas fueron identificadas como Ethan Chapin, un joven de 20 años de Conway, Washington; Madison Mogen, de 21 años de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20, de Avondale, Arizona; y Kaylee Goncalves, de 21 años, de Rathdrum, Idaho.

La universidad canceló las clases el lunes y dijo que personal de seguridad adicional estaba disponible para acompañar a los estudiantes por el campus si fuera necesario durante el resto de la semana.

Aún así, la falta inicial de información sobre la causa de las muertes, y el hecho de que la policía haya dicho que no hay nadie bajo custodia, llevó a muchos estudiantes a abandonar el campus temprano, días antes de que comenzaran las vacaciones de Acción de Gracias.

La casa donde fueron hallados (Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News via AP)

Una vigilia por los estudiantes asesinados originalmente programada para el miércoles por la noche se pospuso hasta después de las vacaciones de Acción de Gracias, dijo el portavoz de la Universidad de Idaho, Kyle Pfannenstiel, en un correo electrónico el martes.

En un memorando anterior, el presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, instó a los empleados de la universidad a ser empáticos y flexibles y a trabajar con los estudiantes que decidieron abandonar las clases para pasar tiempo con sus familias.

“Las palabras no pueden describir adecuadamente la luz que estos estudiantes trajeron a este mundo o aliviar la profundidad del sufrimiento que sentimos por su fallecimiento en estas trágicas circunstancias”, escribió Green sobre los estudiantes asesinados.

La policía dijo que cualquier persona con información debe comunicarse con el departamento y pidió que las personas respeten la privacidad de la familia y los amigos de las víctimas.

Brian Nickerson, jefe de bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios y EMS de Moscow, dijo que la policía fue la primera en llegar a la casa. Los primeros en responder del departamento de bomberos y EMS no entraron ni sacaron a nadie de la escena, dijo Nickerson.

La ciudad de Moscow es una ciudad universitaria muy unida ubicada en las colinas del centro-norte de Idaho, a unas 80 millas (130 kilómetros) al sureste de Spokane, Washington.

La universidad dijo que Chapin era estudiante de primer año y miembro de la fraternidad Sigma Chi, y Kernodle era estudiante de tercer año con especialización en marketing y miembro de la hermandad de mujeres Pi Beta Phi. Mogen era estudiante de último año con especialización en marketing y miembro de Pi Beta Phi, y Goncalves era estudiante de último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad de mujeres Alpha Phi, dijo la universidad. La universidad también tenía una ciudad de origen diferente para Chapin y Kernodle que las ciudades enumeradas en el comunicado del Departamento de Policía de Moscú: la escuela dijo que Chapin era de Mount Vernon, Washington, y Kernodle era de Post Falls, Idaho.

Poco después de que la policía de Moscow anunciara la investigación del homicidio, a los estudiantes de la Universidad de Virginia también se les dijo que se refugiaran en el lugar después de que la policía dijera que un sospechoso disparó a otros estudiantes en un autobús cuando regresaban de una excursión escolar. El tiroteo dejó a tres miembros del equipo de fútbol de la escuela muertos y otros dos estudiantes heridos. El tiroteo desencadenó una intensa persecución el domingo, y las autoridades anunciaron el lunes que un sospechoso, Christopher Darnell Jones Jr., había sido detenido.

(Con información de AP)

