Ron DeSantis agradeció a Miami-Dade, donde no ganaba un republicano hace 20 años

Ron DeSantis saluda tras el triunfo del martes (Reuters)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reelecto este martes por amplio margen en las elecciones intermedias de Estados Unidos, afirmó tras su victoria que muchos estadounidenses se han mudado a Florida porque “las ciudades y condados gobernados por los liberales han visto un totalitarismo impuesto”.

“La gente viene aquí porque nuestra política funciona, tenemos resultados históricos”, dijo el republicano tras conocerse su victoria.

El gobernador saludó que tras su victoria y los resultados obtenidos por los candidatos republicanos se ha “reescrito el mapa político” de Florida, que con estos resultados refleja una clara inclinación hacia ese partido de tendencia conservadora.

Un reflejo de ello es el triunfo que obtuvo el gobernador, así como el senador Marco Rubio, en el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado y donde no ganaba un candidato republicano desde hace 20 años.

“Gracias al condado de Miami Dade. Gracias al condado de Palm Beach. Pero ahora seguimos contando los votos. Pero está claro que en estas elecciones habremos conseguido un número importante de votos de gente que quizá no me hubiera votado hace cuatro años. Y quiero que sepan que me siento honrado de haberme ganado su confianza y su apoyo durante estos cuatro años!”, expresó.

El gobernador junto a su esposa, Casey DeSantis, en Tampa (Reuters)

“En estos últimos cuatro años, hemos visto grandes desafíos para la gente de nuestro estado, para los ciudadanos de Estados Unidos y, sobre todo, para la causa de la libertad. Vimos cómo la libertad y nuestro modo de vida en muchas otras jurisdicciones de este país se marchitaban en la parra. Florida mantuvo la línea”, añadió.

DeSantis partía como favorito para imponerse a su oponente, el demócrata Charlie Crist, y de acuerdo a las proyecciones de los medios estadounidenses con más del 88 % de votos contabilizados le lleva casi 20 puntos porcentuales (59,4 % sobre 40,0 %).

Se espera que DeSantis, de 44 años, busque la nominación republicana para la Casa Blanca en 2024. Esa probabilidad ya ha provocado la ira del ex presidente republicano Donald Trump, de 76 años, quien comenzó a atacarlo hace unos días, pero este martes reconoció que votó por él.

Acompañado por la primera dama de Florida, Casey DeSantis, y llevando en brazos a una hija de la pareja, el republicano recalcó que “muchos americanos” han venido a Florida porque es “la tierra prometida” y “un rayo de esperanza”.

“Escogimos la educación y el orden, hemos protegido el derecho de los padres”, señaló el gobernador tras resaltar lo que calificó de logros durante sus primeros cuatro años de mandato.

DeSantis agradeció el trabajo de todo su personal de campaña, a los voluntarios, y “lo más importante”, apuntó, “es agradecer a la mejor primera dama en los 50 estados. Una gran madre de nuestros tres hijos, sobreviviente de cáncer”, dijo como elogio a su mujer.

La celebración de los votantes republicanos (Reuters)

El contundente triunfo de DeSantis contrasta con la ajustada victoria que obtuvo hace cuatro años, cuando ganó la Gobernación por menos de un punto porcentual, y apuntala además su futura candidatura a la Casa Blanca, tal como vaticinan algunos medios.

“Hemos logrado más de lo que pensamos hace cuatro años y solo he comenzado a luchar”, dijo al despedirse de sus votantes.

(Con información de EFE y Reuters)

Seguir leyendo: