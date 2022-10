Un hombre quemó sus zapatillas de la línea de Kanye West en repudio a los dichos antisemitas

Daniel Schiff quemó sus zapatillas de la linea de Kanye West en repudio a sus dichos (TikTok: shiffee1)

El repudio a los dichos discriminatorios de Kanye West en las últimas semanas no solo le han costado importantes alianzas con marcas y hasta la agencia que lo representa sino que, también, han causado gran enojo entre sus seguidores.

Tal es el caso del norteamericano Daniel Schiff, quien diez días atrás comenzó una campaña en redes sociales que busca “cancelar a Kanye”. La movida impulsada bajo el hashtag “Burn ur Yeezy” (quema tus Yeezy) lo muestra a él junto a su increíble colección de estas zapatillas, las cuales quema en repudio a las declaraciones antisemitas del rapero.

“Aquí viene el segundo par de Yeezy que voy a quemar. Estas Yeezy van a arder”, mostró en uno de los videos que difundió en las redes y agregó que prohibió a sus hijos comprar prendas que tengan su nombre.

Según comentó, se trata de un total de 40 pares -cuyo monto asciende a unos USD 25 mil-, de los cuales ya prendió fuego unos 15. Además de promover la “cancelación” de Ye -sobre quien aseguró que tampoco escuchará su música en adelante-, Schiff decidió donar el triple del valor de cada par quemado a organizaciones que luchen contra el odio, el antisemitismo y la discriminación. Sobre los cerca de 25 pares que aún no ha prendido fuego, explicó que los venderá y triplicará el valor de la recaudación para entregarlos a los más necesitados.

“Muchos de ustedes me han preguntado por qué no dono estos pares a quienes viven en las calles y tienen razón, pero yo no quiero que nadie use esta mierda. Por eso, lo que voy a hacer es donar tres veces el valor de estas zapatillas a los refugios para que puedan comprar mejores y más lindos zapatos que no sean una estafa”, explicó en uno de sus videos. Posteriormente, se mostró en un local de calzado junto a una pila de cajas que, aseguró, enviará a las organizaciones.

La iniciativa comenzó diez días atrás y está lejos de terminar. El joven aseguró que seguirá con los videos “hasta que Kanye dé la cara y ofrezca disculpas por lo que hizo y lo que dijo”. De todas formas, tras conocerse este martes la noticia de que Adidas había decidido rescindir con efecto inmediato su contrato y terminar la producción de los productos, Schiff lo festejó y lo describió como un “despertar” de la marca. “Buen día, hoy es un día hermoso porque Adidas finalmente se despertó y terminó su contrato con Kanye”, expresó.

“Kanye West, su carrera está acabada”

“Esta es la carrera de Kanye hoy”, disfrutó contar con cierta alegría en su voz mientras mostraba los pares de Yeezy negros y consumidos por las llamas.

Ye ya no cuenta con el apoyo de esta marca a lo que se suma haber perdido alianzas con la importante francesa Balenciaga -a días de haber desfilado con sus prendas en el Paris Fashion Week-, la representación de la agencia CAA, la posibilidad de operar y ahorrar su plata en el banco JP Morgan y hasta haber quedado fuera de la pantalla tras la cancelación de un documental sobre su vida que estaba listo para estrenarse.

También, se sumaron a la ola de repudio GAP y Foot Locker, que dejaron de comercializar sus productos, el estudio de producción MRC y la plataforma de comercio The RealReal.

Según estimó la reconocida revista de negocios Forbes, solo el contrato con Adidas hizo que el rapero pierda USD 1,5 mil millones, poniendo fin así a su etapa de milmillonario. Ahora, en base a estimaciones de sus ahorros, su accionar del 5% en Skins -la marca de fajas de Kim Kardashian-, algunas propiedades y su catálogo musical, su fortuna está valuada en 400 millones de dólares.

Pero lo económico no es todo. La catarata de comentarios polémicos dejó a West afuera de Instagram y Twitter, que bloquearon su cuenta por violar las normas comunitarias. Ahora, en un manotazo de ahogado y en línea con las acciones de su “amigo” Donald Trump -sobre quien tuiteó que “debería ser rey no presidente”-, anunció su interés por comprar la red social de derecha Parler, en un llamado a la libre expresión.

Kanye West manifestó sus ganas de comprar la red social Parler (REUTERS/Kevin Lamarque)

Más allá de estas meras conjeturas y amagues, lo cierto es que la tolerancia hacia quienes transmiten mensajes de odio es cada vez menor y, sea en la red que sea, los usuarios encuentran la manera de demostrar su rechazo.

Como concluyó el mismo Schiffs, “continuaré esta campaña contra cualquier otro antisemita y quien difunda odio, en cualquier parte del mundo. Tal vez la familia Hadid sea la próxima, las dos hermanas que se la pasan hablando mierda y esparciendo odio ignorante a donde sea que vayan”.

