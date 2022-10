La primera dama de California testificará contra Harvey Weinstein en un juicio por abuso sexual

Primera dama de California Jennifer Siebel Newsom es demandante en el juicio contra Harvey Weinstein

Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California Gavin Newsom, es actriz y documentalista. Antes de ser primera dama, por cuestiones laborales estuvo relacionada con Harvey Weinstein, el productor cinematográfico acusado de abusar sexualmente de decenas de actrices. Los abogados de la primera dama de California confirmaron que Siebel Newsom testificará en contra de Weinstein.

“Al igual que muchas otras mujeres, mi clienta fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de trabajo que resultó ser una trampa. Ella tiene la intención de testificar en el juicio para buscar algo de justicia para las sobrevivientes. Además, esto es importante para la labor de su vida que es mejorar la vida de las mujeres”, indicaba a la prensa en un comunicado Elizabeth Fegan, abogada de Siebel Newsom.

Harvey Weinstein ya enfrenta una condena de 23 años de prisión por violación

Weinstein enfrenta en la corte de Los Ángeles 11 cargos de violación y agresión sexual contra cinco mujeres, siendo una de ellas la primera dama del estado. En una audiencia previa al juicio el productor cinematográfico se declaró inocente de los cargos. Ahora la defensa y la fiscalía están entrevistando posibles jurados para iniciar el juicio. La identidad de las demandantes se mantendrá confidencial, como siempre ocurre en casos de índole sexual, pero como el nombre de Siebel Newsom trascendió, fue su propia abogada la que se encargó de confirmarlo públicamente.

Weinstein, de 70 años, está preso cumpliendo una condena de 23 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de cargos de violación y agresión sexual por una corte de la ciudad de Nueva York.

No es la primera vez que Siebel Newsom hace público su sufrimiento con Weinstein. En 2017 escribió un ensayo que publicó en Huffington Post contando su historia con Weinstein, después de que el New York Times y el New Yorker sacaran artículos sobre el productor acusándolo de abuso, en pleno auge del movimiento #MeToo.

Weinstein está asistiendo en persona a las audiencias de selección de jurado en Los Ángeles. Se le vio llegar en un traje azul en silla de ruedas. La lista inicial de testigos para la causa tiene 270 nombres, pero se espera que testifiquen la mitad de ellos.

Este segundo juicio llega cinco años después de que el escándalo de Weinstein explotara. Actrices de primera línea, como Natalie Portman, han contado experiencias nefastas con el productor.

Desde la oficina del gobernador no han querido hablar del caso, manteniendo la distancia entre el poder ejecutivo y las cortes en el estado.

