Una maestra de una escuela primaria en EEUU fue acusada de 24 cargos por delitos sexuales a menores

La policía de Tennessee inició la investigación tras la publicación de videos en Tik Tok

Una ex maestra de escuela primaria en el estado de Tennessee, al sur de los Estados Unidos, enfrenta ahora oficialmente 24 cargos por delitos sexuales cometidos contra sus alumnos, incluida una violación. Los investigadores de la policía descubrieron lo que estaba pasando por videos inapropiados que la propia maestra subía a la red social TikTok.

La mujer en cuestión es Taylor Cruze, tiene 23 años, y trabajó durante un año como maestra al frente de una clase de quinto grado en la escuela primaria John Colemon en la ciudad de Smyrna, a unos cincuenta kilómetros al sur de Nashville.

Un gran jurado impuso los 24 cargos contra Cruze después de que la policía de Smyrna mostrara los resultados de su investigación contra la maestra. Incluso antes de tener cargos formales en su contra, cuando comenzó la investigación, el distrito escolar del condado de Rutherford (donde se encuentra Smyrna) había decidido suspenderla sin goce de sueldo. Veinte días después de la suspensión, Cruze decidió renunciar a su puesto.

Si bien al tratarse de un caso con menores involucrados los detalles no han sido divulgados, se sabe que hubo una serie de videos que contenían material sexual en los que aparecían sus alumnos de quinto grado. Los videos no están disponibles en línea y la policía no los ha revelado para preservar la identidad de las víctimas, pero han confirmado que la publicación de ese material fue el puntapié inicial de la investigación.

La primera audiencia para Taylor Cruze está pautada para el próximo 28 de septiembre

Según los récords de la corte en Tennessee, el pasado 3 de agosto, la policía obtuvo una orden de arresto contra Cruze. No está claro por qué finalmente el arresto se concretó el 10 de agosto.

Entre los cargos que se le impusieron a Cruze se encuentra el de explotación de un niño de menos de 13 años por vías electrónicas, explotación de un menor por vías electrónicas y explotación sexual agravada de un menor (violación) y agresión sexual por una figura de autoridad.

Cruze no está en prisión en este momento detenida porque tras su arresto pagó una fianza de 100 mil dólares para esperar su juicio en libertad. La primera audiencia será el 28 de septiembre en la que se conocerá si ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, o si se declarará inocente e irá a juicio.

El distrito escolar de Rutheford ha confirmado a la prensa que su departamento está colaborando activamente con las autoridades para entregarles toda la información que tienen disponible.

