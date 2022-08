Los dueños de departamentos en la torre que se derrumbó en Miami-Dade tendrán que pagar impuestos a la propiedad

Vista area del terreno donde se desplomó la torre Champlain Sur

Cuando el 24 de junio de 2021 se desplomó parte de la torre Champlain Sur en Surfside, condado de Miami Dade, matando a 98 personas, hubo otras cientos de personas que, si bien sobrevivieron, perdieron sus hogares.

Tras el derrumbe, las autoridades indicaron que lo que quedaba en pie era inseguro y tiraron abajo lo poco que estaba de pie. Eso no quiere decir que los sobrevivientes no sean dueños de algo. A los ojos de la ley, tienen parte del terreno vacío y por ese porcentaje deben pagar impuestos a la propiedad -algo que no hicieron el año pasado porque desde la legislatura estatal decidieron que no se los cobrarían, pero el acto solidario duró solo un año-.

Edificio derrumbado el 24 de junio de 2021

Los dueños de las 136 unidades que había en la torre (algunos de ellos los herederos) recibirán pronto la factura. Según la valuación del condado, el terreno cuesta 41,3 millones de dólares-, por lo que les corresponde pagar 787 mil dólares en impuestos.

Cada unidad pagará un costo diferente, dependiendo en los metros cuadrados que solía tener cada apartamento. En promedio, se calcula que cada propietario deberá pagar unos 5.800 dólares en concepto de impuestos.

Si bien es legal que les cobren estos impuestos, algunos propietarios han mostrado descontento con las autoridades en la capital del estado por reinstaurar el pago del impuesto a la propiedad sobre este terreno. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos se han quejado por el acuerdo al que se llegó el pasado mes de mayo, mediante el cual, por la venta de la propiedad, les darían 96 millones de dólares a repartir entre los 136 dueños en concepto de pago por los departamentos perdidos. Hay quienes dicen que están recibiendo menos del valor de mercado y que nadie les está pagando por el infortunio de quedar sin casa de un momento para el otro.

Escombros del derrumbe

Al descontento se suma el hecho de que los familiares de las víctimas fatales llegaron a un acuerdo por cerca de mil millones de dólares, haciendo que la compensación sea muy diferente entre unos y otros.

El dinero de los impuestos se les descontará directamente del pago que les corresponde por el acuerdo de los 96 millones de dólares, dinero que aún no han recibido. Algunos están sugiriendo que el dinero de los impuestos no salga del bolsillo de las personas que perdieron sus casas, sino del balance del fondo que se creará con el dinero de la venta del terreno (que se vendió recientemente en 120 millones de dólares).

Como el pago de los impuestos a la propiedad comienza recién a fin de año, los propietarios tienen aún tiempo de hacer un reclamo a las autoridades para que los legisladores en Tallahassee reconsideren el hecho.

