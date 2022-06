Blinken: “Me reuní aquí con cubanos, venezolanos y nicaragüenses que son más representativos de sus pueblos que sus regímenes”

Antony Blinken (REUTERS/Mike Blake/Pool)

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo durante una entrevista con Juan Carlos López de CNN en Español que durante la Cumbre de las Américas, de la que su país es sede este año, se reunió con líderes de la sociedad civil y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua que “son más representativos de sus pueblos” que los regímenes que no han sido invitados.

“Me reuní con líderes de la sociedad civil y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Habrá personas de ONG, de diferentes partes de esas sociedades, que son tan representativas y, francamente, más representativas a mi juicio del pueblo cubano, nicaragüense y venezolano que los regímenes que están vigentes en este momento”, aseguró Blinken.

En ese sentido, aseguró que la Cumbre “ya es un éxito”: “Más de 60 delegaciones que están aquí. Tendremos más de 20, creo que 23 jefes de gobierno o jefes de estado que estarán aquí. Y tal vez tan importante como cualquier otra cosa, tenemos la sociedad civil, tenemos jóvenes, tenemos los medios de comunicación, tenemos la comunidad empresarial, todos unidos”.

Nueve jefes de estado no están presentes y tres no fueron invitados, los de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Con respecto a si será lo mismo el encuentro sin todos los líderes, Blinken afirma que es un hemisferio democrático, “y eso es algo que queremos afirmar con esta cumbre. Las personas pueden tomar sus propias decisiones y elecciones sobre quién está aquí y quién no. Pero prácticamente todos estos gobiernos están representados en la cumbre formal de líderes de niveles muy altos, ya sea el jefe de estado o, en algunos casos, el ministro de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, mi amigo y homólogo Marcelo Ebrard de México será un participante pleno y activo de esta cumbre”.

Blinken aseguró que la Cumbre “ya es un éxito” (REUTERS/Mike Blake/Pool)

Con respecto a la caravana de migrantes que está yendo a EEUU, Blinken dijo que hay que reconocer que se enfrentan a un desafío histórico: “En todo el mundo, hay más personas que se mudan de sus hogares que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. En nuestro propio hemisferio, hay más personas en movimiento que en cualquier otro momento que cualquiera pueda recordar. Y por supuesto, no es solamente gente en nuestro hemisferio de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, los llamados países del Triángulo del Norte; también son venezolanos, son nicaragüenses, son haitianos, son cubanos, son haitianos y cubanos que han estado viviendo en otras partes del hemisferio que se están moviendo hacia el norte”.

“Así que estamos lidiando con un desafío que, por una gran variedad de razones, está más allá de lo que nadie haya visto antes, razón por la cual el enfoque que estamos adoptando” prosiguió. “Incluso aquí en la cumbre. Y ese es un enfoque de responsabilidad compartida, donde todos en el hemisferio que se ven afectados por la migración irregular en particular, la migración en general. Habrá una declaración sobre la migración que saldrá de la cumbre. Creo que es un indicador muy importante de un nuevo sentido de responsabilidad compartida”.

Ante la pregunta del periodista sobre si Estados Unidos está perdiendo influencia, Blinken sostiene que ocurre lo contrario, y que lo que se verá estos días en la Cumbre “refleja una agenda: una agenda común, que trata de responder a las necesidades de nuestro pueblo.”

“Hay una comprensión común que creo que la mayoría de nosotros tenemos, incluso cuando a veces se aplica una perspectiva política diferente, que es que estos desafíos como la salud y COVID, como el clima, como el impacto que todas estas tecnologías emergentes están teniendo en nosotros, ningún país puede lidiar con ellos de manera efectiva solo, incluso los Estados Unidos. Tenemos que actuar en asociación”, finalizó

