El asesino de Texas había comprado dos AR-15, el popular rifle de asalto utilizado en las peores matanzas de Estados Unidos

Una vez más un fusil de alto poder, el AR-15, es utilizado en una masacre en los Estados Unidos. Este martes, el joven Salvador Ramos abrió fuego en una escuela en Texas y mató a al menos 21 personas.

Esta arma es una de las más mortíferas en la historia de los tiroteos masivos en los EEUU.

Este rifle de asalto fue utilizado en la masacre de la escuela Sandy Hook, en 2012, donde Adam Lanza asesinó a 27 personas, entre estas, 20 niños; en la matanza en un cine en Aurora, Colorado, donde James Holmes asesinó a 12 personas, también en 2012; en 2015, en San Bernardino, California, donde Syed Farook mató a 14 personas; en 2017 en Las Vegas, Nevada, donde Steven Paddock asesinó a 58 personas, en la que es hasta el momento la peor masacre en la historia de los Estados Unidos; y en Parkland, Florida, donde Nikolas Cruz mató a 17.

Las autoridades dijeron que recuperaron los dos rifles de estilo AR-15 en la escuela primaria Robb de Uvalde.

Rifles AR-15 mostrados en la feria de armas Guntoberfest en Pensilvania (Reuters)

El pistolero, que había asistido a la Escuela Secundaria de Uvalde, compró uno de los rifles en una tienda de armas con licencia federal el 17 de mayo, el día después de su 18º cumpleaños, según las autoridades. Un día después, el 18 de mayo, el pistolero compró 375 cartuchos de munición. Y el 20 de mayo, compró el segundo rifle. Eso es cuatro días antes de la masacre del martes, que terminó con la muerte de los 19 estudiantes y dos adultos.

En Texas, las personas mayores de 18 años pueden comprar legalmente armas largas, como rifles o escopetas. Con pocas excepciones, deben tener 21 años para comprar pistolas.

Según la Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el AR-15 es el rifle más popular en los EEUU, con un estimado de más de 10 millones de unidades circulando entre civiles a lo largo y ancho del territorio estadounidense.

La popularidad de esta arma radica, entre otros motivos, en que es fácil de personalizar a la medida de quien la compra y, además, por su gran capacidad de almacenamiento de balas.

Además, con una barata y leve modificación, se le puede agregar un dispositivo que la convierte en automática, disparando como si fuese una ametralladora: así, puede lanzar más de cien balas en un minuto.

Si bien la NRA afirma que el arma es utilizada principalmente para cazar, los aficionados a la esa actividad aseguran que este fusil no es el adecuado para esa actividad.

La primera de estas armas salió al mercado en 1960; luego, varias décadas después, apareció la versión militar, conocida como M-16, automática. En la actualidad, el Ejército de los Estados Unidos sigue utilizando una versión modernizada y acortada del fusil, el M-4. Su versión civil es semiautomática.

(Reuters)

El AR-15 también es una de las armas que más promueve la NRA, donde en redes sociales alientan a que lo compren. Incluso, sin importar la coyuntura, estos mensajes han sido publicados luego de que el rifle ha sido utilizado en tiroteos masivos.

Entre los mensajes de la NRA, están los que dicen que el fusil es perfecto para defender el hogar y que el proceso de armado y personalización es una “divertida recompensa”.

El arma también se caracteriza por usar balas que tienen un poder de impacto bastante fuerte, capaces de atravesar vehículos y cristales normales. Asimismo, algunos modelos se les puede incorporar visores de precisión y de óptica nocturna, haciéndolos más letales.

Las discusiones ya demasiado recurrentes sobre las armas, la seguridad pública y los derechos se reabrieron inmediatamente al conocerse el tiroteo masivo del martes.

“Otra masacre... una escuela primaria. Hermosos e inocentes alumnos de segundo, tercero y cuarto grado”, dijo el presidente Joe Biden tras la masacre. “Estoy harto de esto. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos influir en esta carnicería”.

Pero las armas de todo tipo, especialmente los rifles de asalto de alta potencia y las pistolas semiautomáticas, son más baratas y están más disponibles que nunca en Estados Unidos.

