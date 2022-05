Foto de archivo: avión de la aerolínea Frontier

Como si se tratara de una escena de película, una mujer dio a luz en pleno vuelo con la ayuda de una azafata. Pero como no es una película, se pueden romper las reglas y contar de entrada el final feliz: la mamá y la pequeña bebé se encuentran en perfecto estado.

Shakeria Martin estaba embarazada pero le faltaban varias semanas para dar a luz cuando se subió a un avión de la aerolínea de bajo costo Frontier en la ciudad de Denver, en Colorado, con destino a Orlando, en la Florida.

El vuelo parecía ser uno normal, de rutina. Inclusive tomó una siesta. Y allí es donde todo cambió.

“Me estaba sintiendo bien. Me dormí y cuando me desperté tenía contracciones. Lo primero que pasó por mi cabeza es ‘esto no puede pasar ahora. No puede ser, no hay forma de que tenga a esta bebé en este avión’”, relataba Martin al programa matutino Today, de la cadena NBC.

Cuando fue claro para todos a bordo que la mujer estaba en pleno trabajo de parto, intentaron encontrar un médico o enfermero que pudiera ayudar, pero no había nadie dentro del avión con ese tipo de experiencia. Los asistentes de vuelo no dudaron en tomar cartas en el asunto y sacaron el material médico de emergencias que siempre llevan en los vuelos.

Una azafata en particular, de nombre Diana Giraldo, fue la que literalmente atendió el parto. La compañía la destacó llamando a su trabajo ejemplar y destacando la calma con la que actuó.

“Soy una hermana mayor. Cuando vi a esta mujer joven, tan asustada, tan incómoda… no hubo espacio dentro de mi para la duda. Tenía que asegurarme de que iba a estar ahí para lo que ella necesitaba”, contaba Giraldo.

El avión hizo un aterrizaje de emergencia en Pensacola para que Martin recibiera asistencia médica cuanto antes, sin necesidad de esperar a llegar a Orlando.

“Diana Giraldo volvió a lucirse cuando aterrizamos, haciendo todos los arreglos necesarios para que finalmente el vuelo llegara a Orlando. Todo el equipo trabajó muy bien. Yo le entregué el mando de la nave a mi primer oficial, y me encargué de coordinar el aterrizaje de emergencia. En Pensacola nos esperaban los paramédicos. Este fue un trabajo bien hecho. Me alegro de que lográramos tener un nacimiento a bordo sin complicaciones”, afirmó el capitán Chris Nye en un comunicado.

En honor a la odisea del nacimiento, Martin le puso de segundo nombre a su niña Sky (cielo en inglés).

Una historia de película con final definitivamente feliz.

