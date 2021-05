Una mujer dio a luz en pleno vuelo sobre el Pacífico y un video viral de TikTok captó los primeros llantos

Un bebé nació en pleno vuelo a Honolulu.

Ya era un día agitado para las amigas Julia Hansen, de 23 años, y Siearra Rowlan, también de 23, antes de embarcar en su vuelo de Salt Lake City a Honolulu. Al llegar al aeropuerto, les informaron de que su vuelo se había retrasado cuatro horas y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) les confiscó un tarro de mayonesa sellado que llevaban en su maleta de mano.

Pero nada superó lo que ocurrió a mitad de su vuelo de Delta a Hawái.

En algún lugar del Océano Pacífico, una pasajera dio a luz a un niño, aunque Hansen y Rowlan no lo supieron inmediatamente.

Hansen estaba dormitando cuando Rowlan escuchó por primera vez a los auxiliares de vuelo preguntar tranquilamente si alguien a bordo era médico.

Julia Hansen viralizó en Tik Tok el primer llanto

“Todo el mundo se gira para ver qué está pasando, y entonces hay un montón de revueltas entre los auxiliares de vuelo”, contó Rowlan. “El altavoz se encendió y se apagó como si estuvieran a punto de anunciar algo, pero no lo hacieron. Luego, se escuchó un pequeño llanto de bebé”.

En su vídeo de TikTok, que ya es viral, Hansen captó partes de la conmoción: desde el anuncio informando a los pasajeros del nacimiento; pasando por una erupción de aplausos para la madre; hasta una tripulación de paramédicos embarcando para prestar asistencia médica a la madre al aterrizar.

Los pasajeros volvieron a aplaudir cuando la madre bajó del avión en silla de ruedas con el recién nacido llorando. (Hansen omitió las imágenes de los rostros de la familia para respetar su privacidad).

Delta confirmó que el miércoles nació un bebé en el vuelo de Salt Lake City a Honolulu. Un médico y las enfermeras del vuelo respondieron a una llamada de profesionales médicos.

Varios comentaristas se preguntaron por qué se permitió embarcar a la pasajera si estaba cerca de su fecha de parto. Es que Delta no prohíbe a las viajeras embarazadas.

“En Delta, no imponemos restricciones para volar si estás embarazada y no exigimos un certificado médico para que puedas viajar”, dice la aerolínea en su página web. “Si vas a viajar después de tu octavo mes, es una buena idea consultar con tu médico para asegurarte de que el viaje no está restringido”.

El nacimiento se produjo sobre el Oceano Pacífico

Aparte de comentarios como “Acaba de ahorrarse 20.000 dólares en facturas de hospital” y “La única vez que está bien aplaudir cuando el avión aterriza”, muchos espectadores se preguntaron sobre lo que un parto tan singular supondría para el certificado de nacimiento del bebé.

Según el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado, “una aeronave registrada en EE.UU. fuera del espacio aéreo de EE.UU. no se considera parte del territorio de EE.UU.” y “un niño nacido en dicha aeronave fuera del espacio aéreo de EE.UU. no adquiere la ciudadanía estadounidense por razón del lugar de nacimiento”. Pero si un niño nace sobre el espacio aéreo de EE.UU., se le concedería la ciudadanía estadounidense.

Un representante de la Oficina de Registros Vitales del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles dice que los padres tendrían que inscribirse para obtener el certificado de nacimiento del bebé en el condado por el que pasaba el avión. Otros expertos han dicho que las familias deberían tramitar las cuestiones relativas al certificado de nacimiento en el estado en el que aterricen.

“Si el nacimiento se produce en ruta, es decir, en un medio de transporte en movimiento (por ejemplo, un avión), el lugar de nacimiento es el lugar en el que el recién nacido fue sacado por primera vez del medio de transporte, o en este caso, el avión”, dijo el portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Scott Pauley, en un correo electrónico.

Una vez que el avión aterrizó, los pasajeros esperaron a que la madre fuera escoltada primero en silla de ruedas, y luego reanudaron el desembarco con normalidad, como si el milagro de la vida no acabara de producirse en medio de ellos.

“Realmente no se tardó mucho”, dice Hansen. “Después de que ella saliera, todo el mundo se levantó, cogió su equipaje de mano y se fue”.

Rowlan añade: “Fue tan casual... pero un niño decía: ‘¡Esto es como la escena de una película!”.

