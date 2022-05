Identificaron a la mujer que quedó sepultada viva entre los escombros del edificio Surfside de Miami cuyo quejido se escuchó por horas

Theresa Velasquez es la víctima del derrumbe de Surfside que acaba de ser identificada como la mujer cuya voz escucharon los rescatistas durante horas sin poder salvarla

El próximo 24 de junio se cumplirá un año del derrumbe de la torre Champlain Sur, en la localidad de Surfside, condado de Miami Dade, donde fallecieron 98 personas. Entre la infinidad de historias terribles derivadas de esta tragedia, hasta ahora existía un misterio: quién era la mujer que sobrevivió horas entre los escombros sin que lograran rescatarla con vida.

Apenas llegaron al lugar de la tragedia los primeros rescatistas, comenzaron a remover escombros. Pero con el derrumbe de buena parte de un edificio de 12 pisos que se llevó puestos 36 apartamentos, la situación no era sencilla.

Varios bomberos declararon haber escuchado a una mujer quejarse durante horas entre los escombros. Pero no lograron salvarla, estaba enterrada viva en un lugar al que no pudieron acceder por días. Cuando finalmente los escombros se removieron por completo, muchas de las víctimas no pudieron ser identificadas, el proceso tuvo que realizarse con pruebas de ADN para intentar reconstruir lo que ocurrió.

Supervivientes y familiares de las víctimas del derrumbe de un edificio en Surfside (Florida), que dejó 98 muertos el año pasado, recibirán al menos 997 millones de dólares tras un acuerdo judicial alcanzado el miércoles, según confirmó uno de los abogados de los demandantes a la AFP.

Tras casi un año, se conoce a través de un memorando publicado por el departamento de bomberos de Miami Dade que finalmente identificaron quién era la víctima que sobrevivió horas en los escombros, y cuya voz escucharon varios de los rescatistas: se trataba de Theresa Velasquez, una joven de 36 años que se encontraba en el sur de la Florida de visita.

Velasquez vivía en Los Ángeles, donde trabajaba como ejecutiva en la empresa de eventos Live Nation. Aquella noche de junio de 2021, estaba en Surfside visitando a sus padres, que vivían allí y que también murieron durante el colapso del edificio.

Su cuerpo fue recuperado el 8 de julio de 2021, pero recién ahora se confirmó que se trataba de la misma persona a la que los rescatistas oyeron quejarse. Los cuerpos sin vida de sus padres, Angela y Julio Velasquez habían sido recuperados e identificados unos días antes que el de Theresa.

“Los rescatistas estaban buscando una voz femenina. Durante varias horas muchos la escuchamos, hasta que después dejamos de escucharla”, indicaba a la prensa Alan Cominsky, jefe del departamento de bomberos de Miami Dade durante las semanas posteriores al derrumbe.

Imágen del edificio parcialmente colapsado

Cominsky explicó en su momento que durante días buscaron el cuerpo de esa mujer que muchos escucharon, pero que desafortunadamente no pudieron identificarla entre los escombros.

Según la información revelada en el memorando de 11 páginas firmado por el sub-jefe de bomberos del condado de Miami Dade, Ray Jadallah, tras más de dos meses de entrevistas exhaustivas a los rescatistas y a los expertos que analizaron los escombros, es que lograron finalmente identificar que la voz que muchos habían escuchado era la de Theresa Velasquez.

Alrededor de las 6 y media de la mañana del 24 de junio de 2021, unas cinco horas después del derrumbe, por primera vez hubo indicios de que alguien podía estar vivo entre los escombros porque los perros entrenados detectaron el olor de una víctima con vida. Minutos después se reportaron los primeros testimonios que hablaban de una voz femenina viniendo de los escombros sobre el área de lo que había sido el estacionamiento de la torre.

El reporte indica que nunca nadie pudo mantener una conversación con la mujer, sino que se escuchaban quejidos leves. Nadie sabe a esta altura si la mujer en algún momento estuvo consciente.

SEGUIR LEYENDO