El impactante video de un posible tornado que arrasó con todo en New Hampshire

Una tormenta eléctrica en New Hampshire (Estados Unidos) pareció convertirse en un tornado el lunes por la noche, según un impactante video que circula en las redes sociales.

La tormenta fue registrada en un video por Jason Byrne. “Simplemente voló todo a mi alrededor y las ventanas de mi jeep”, dijo, de acuerdo al medio WMUR 9.

“En ese momento los árboles comenzaron a caer, así que sólo me agaché, y frené de golpe y me detuve en la intersección, como el único lugar que realmente pude encontrar que no había árboles cayendo”, precisó.

Hasta el lunes por la tarde, más de 4.000 personas de la zona estaban sin electricidad. Los árboles fueron derribados y las líneas eléctricas fueron arrancadas por los fuertes vientos.

El posible tornado en Claremont, Nueva Hampshire

El Servicio Meteorológico Nacional comenzó a investigar el fenómeno el martes por la mañana, en busca de pruebas de daños de tipo tornado, según Fox News.

A principios de mayo, un tornado que azotó partes de Kansas destruyó o dañó cientos de casas y edificios, hirió a varias personas y dejó a más de 15.000 personas sin electricidad, dijeron las autoridades el sábado.

Tornado en EEUU

Además, tres estudiantes de meteorología de la Universidad de Oklahoma que regresaban de la persecución de tormentas en Kansas también murieron en un accidente el viernes por la noche, según las autoridades.

Nicholas Nair, 20, de Denton, Texas; Gavin Short, 19, de Grayslake, Illinois; y Drake Brooks, de 22 años, de Evansville, Indiana, murieron en el accidente poco antes de las 11:30 de la noche del viernes, según un informe de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma.

