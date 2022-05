El Gobernador de Miami rechazó la invitación a la gala de corresponsales de prensa de la Casa Blanca

Foto de archivo: gobernador de Florida, Ron DeSantis, hablando en la conferencia CPAC

Ron DeSantis quiere que algo quede bien en claro: jamás tuvo ninguna intención de asistir a la gala de corresponsables de prensa de la Casa Blanca, popularmente conocida como la fiesta de egresados de los nerds.

El popular gobernador de la Florida, cuyo nombre suena fuerte como posible candidato republicano a la presidencia en 2024, habló enérgicamente en un evento público en Jacksonville, al norte de su estado, acerca de sus desacuerdos con el tradicional evento celebrado el pasado fin de semana en la capital del país. Por empezar catalogó de mentirosos a los organizadores porque, según dijo, afirmaron que él asistiría cuando desde el momento que su oficina recibió la invitación dejaron en claro que no pensaba ir.

“Jamás iría a ese evento. No me interesa nada de lo que pasa allí. No lo vi, no me interesa lo que hacen. Que ellos hayan promocionado que yo iría, cuando mi oficina rechazó de inmediato su invitación, es una mentira. Se promocionan como los dueños de la verdad, muy importantes, y mienten en cosas que son fácilmente verificables”, decía DeSantis a la prensa local de Jacksonville.

Si bien DeSantis no participó de la gala, su presencia el sábado por la noche fue fuerte. El presentador Noah Trevor mencionó al gobernador en varias ocasiones y algunos de los chistes más replicados por los medios fueron los que hablaban de la actual rivalidad entre DeSantis y su mentor, el ex presidente Donald Trump.

El comediante Trevor Noah

Si bien desde el entorno del gobernador y el del ex presidente han minimizado las diferencias entre uno y otro, la realidad es que en ocasiones se enfrentaron públicamente, como por ejemplo cuando DeSantis no quiso confirmar si se había dado el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, y Trump lo criticó por no hablar claro.

La realidad es que más allá de que exista esa rivalidad o no, los dos estarían probablemente compitiendo para la misma posición. Si bien DeSantis aún tiene una elección a la gobernación en noviembre, pocos dudan de que vaya a ganarla. Y las energías del gobernador están claramente puestas en sus posibilidades para la presidencia en 2024. Chances que se verían seriamente afectadas si el ex presidente Donald Trump decide volver a presentarse, tal como ha dicho en varias ocasiones. DeSantis y Trump apuntan exactamente al mismo sector dentro del partido.

“Uno de mis favoritos está aquí esta noche, Ron DeSantis. Me sorprende que haya tenido tiempo para venir con lo ocupado que está intentando sacarle ventaja a Trump para 2024. Te veo Ron, te veo. ¡Qué gran jugador!”, bromeaba desde el escenario de la gala de corresponsales el sábado por la noche Noah Trevor.

El enfrentamiento por las vacunas, donde Trump catalogó a políticos que no tomaban partido como “sin agallas”, también fue parte del guion de comedia del sábado.

“Si, veo lo que estás haciendo. Culpar a Trump por los encierros, distanciarte de las vacunas que él ayudó a crear con sus propias manos”, decía irónico Trevor.

DeSantis nunca ha dicho públicamente que tenga aspiraciones presidenciales para el 2024, pero desde hace al menos un año, casi la totalidad de sus decisiones en Florida poco tuvieron que ver con lo que estaba aconteciendo en el estado y, por el contrario, han sido diseñadas para debates nacionales que alimentan su estatus de rock star entre votantes ultra-conservadores.

