Camino a las legislativas de noviembre, comienza la temporada de elecciones primarias en Estados Unidos

El senador republicano Robert Portman decidió no buscar una nueva reelección. Su banca se ha convertido en una de las más disputadas del país

El veterano senador republicano por Ohio, Rob Portman, decidió retirarse. Su reemplazo ha generado una de las contiendas primarias más dramáticas de la historia. Acusaciones, insultos, cambios radicales en las encuestas y hasta un momento cercano a un altercado físico, todo ha sido parte de la campaña entre candidatos… ¡del mismo partido!

Pero eso no es todo para Ohio. El propio gobernador, Mike DeWine, que busca la reelección, está enfrentando contendientes en una primaria, algo altamente inusual.

Por otro lado, hoy también se vota en las primarias de Indiana, donde los republicanos eligen, entre otras cosas, a dos candidatos para bancas al congreso que son percibidas como fundamentales para el partido.

Indiana y Ohio inauguran el período electoral en el país, que culminará con la elección de medio término el primer martes de noviembre, poniendo a prueba la capacidad del gobierno de Biden de mantener apoyo en las urnas.

Desglosando la importancia de las primarias de hoy, Ohio se destaca. La elección al senado de este estado ya se ha coronado como la más cara en el país con una inversión hasta el momento de más de 70 millones de dólares en publicidad. La mayor parte de las encuestas indican que en la elección general de noviembre quien sea el candidato republicano tiene las mayores posibilidades de suceder a Portman en su banca de la cámara alta. Por eso, la importancia de la primaria republicana de hoy es absoluta.

El ex presidente Donald Trump ha apoyado explícitamente a un candidato en la primaria republicana por el senador en Ohio (Reuters)

J.D. Vance es el candidato que pareciera tener la delantera en este momento en la primaria republicana por el senado en Ohio, fundamentalmente porque cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump. Pero en los últimos días las encuestas empezaron a moverse de manera positiva para los otros dos pre-candidatos, Matt Dolan, actualmente senador estatal, y Josh Mandel, ex secretario del tesoro estatal. Esta primera es la primera gran prueba a la influencia de Trump en el partido.

Por el lado de los demócratas, el representante estatal Tim Ryan busca la reelección pero primero deberá enfrentar en la primaria a Morgan Harper, un candidato mucho más progresista. Todo indicaría que Ryan está confiado de ganar la primaria ya que reservó la mayor parte del dinero recaudado por su campaña para la elección general, donde deberá enfrentarse al aparato republicano que en los últimos años se ha vuelto mucho más fuerte en Ohio.

Contrario a lo ocurrido con la campaña al senado, el ex presidente Trump decidió no involucrarse en la primaria a la gobernación de Ohio. Cuando en 2020 el gobernador DeWine fue uno de los primeros republicanos en felicitar a su ex colega en el senado, Joe Biden, por ganar la presidencia, el entonces presidente Donald Trump amenazó con apoyar a un candidato en contra de DeWine en la primaria. Pero eso nunca ocurrió. El único contendiente relativamente fuerte que tiene DeWine es Jim Renacci, quien en 2018 fue apoyado por Trump en una contienda para el senado que no ganó. El hecho de que el ex presidente se haya mantenido al margen es interpretado como un signo de fortaleza de DeWine.

Los demócratas por su lado tienen a dos alcaldes enfrentándose en la primaria por la nominación para la gobernación. Por un lado la alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, por el otro el alcalde de Cincinnati, John Cranley. De todas formas, hasta el momento, las encuestas le dan mucha ventaja a DeWine para la elección general, sea quien fuera el demócrata escogido esta noche.

Los resultados de esta noche serán analizados, fundamentalmente por los republicanos, para empezar a entender cuán importante es el apoyo de Trump en una contienda.

SEGUIR LEYENDO