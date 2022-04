Foro Derecha e Izquierda en el Siglo XXI: democracia o populismo, esa es la cuestión

A lo largo de cuatro paneles se analizó el concepto de “la derecha y la izquierda” desde diversas perspectivas: la académica, los medios, la política y la gestión de gobierno (Nachomartinfilms)

El Interamerican Institute for Democracy (IID) y el Adam Smith Center for Economic Freedom organizaron en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, el foro Derecha e Izquierda en el Siglo XXI. Allí participaron relevantes nombres de los medios y la política latinoamericana como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos; Alvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia; Nicolás Mockerberg, ex presidente del Congreso chileno; Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad argentina; David Webb, periodista de Fox News; y el profesor Eduardo Gamarra, entre otros.

A lo largo de cuatro paneles se analizó el concepto de “la derecha y la izquierda” desde diversas perspectivas: la académica, los medios, la política y la gestión de gobierno. Si bien se plantearon diversas perspectivas a lo largo del foro, el denominador común fue entender que no son conceptos tan simples que significan lo mismo en diversos lugares.

Daniel Hadad, director ejecutivo del grupo Infobae -medio patrocinador del evento-, fue el moderador del último panel de la jornada donde fueron expositores, entre otros, Luis Almagro y Alvaro Uribe Vélez.

Infobae dialogó con varios de los expositores acerca de la necesidad de tener este tipo de debates para poder entender el mundo en que vivimos.

“Hay una confusión conceptual tan grande sobre lo que es izquierda y lo que es derecha (…) Cuando escucho a un republicano de extrema derecha decirme que admira a Putin, me confundo. Cuando escucho a Nicolás Maduro decir básicamente lo mismo que dicen esos que dicen ser de derecha, ahí hay un problema muy serio”, indicó el profesor Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de la Florida.

Si bien hubo consenso en que existe una confusión de términos, algunos disertantes fueron directamente al punto de las incoherencias dentro de la llamada izquierda radical, encarnada en la región por Cuba y expandida a Venezuela y Nicaragua.

Daniel Hadad fue el moderador del último panel de la jornada donde fueron expositores, entre otros, Luis Almagro y Alvaro Uribe Vélez (Nachomartinfilms)

“Nadie habla de las contradicciones ideológicas y estructurales dentro del mismo modelo. Lo que tenemos son estados autoritarios que han llevado sus poblaciones a la pobreza, miseria, estados parásitos, a la represión. Y la izquierda no ha despertado ante eso y sigue diciendo que el modelo cubano es el modelo a adoptar”, afirmaba María Werlau, académica del Archivo Documental de Cuba.

Desde la UNAM, en México, se acercó a Miami el profesor Mario Ojeda Revah, quien ahondó en las confusiones y contradicciones que se ven en la región.

“Se han usurpado esas identidades; ya no queda claro qué significan (…) En Argentina, para mí el Peronismo era una doctrina de derecha, el coronel Perón fue agregado militar en Roma donde admiró políticas fascistas de Mussolini. Y pues ahora resulta que el Kirchnerismo se arrobó una calidad de izquierda que yo no veo por ningún lado (…) Los militares eran sinónimo de derecha, pero resulta que Hugo Chávez es un militar golpista que se volvió el ícono de la izquierda, otra paradoja increíble”, agregó Ojeda Revah.

En la misma línea, la ex ministra de seguridad de la Argentina y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se preguntó acerca del confuso fenómeno ideológico en el Peronismo. “El Peronismo siempre ha estado en la izquierda, en la derecha, en el centro... Ha ocupado el centro del ring político de la Argentina. Es un partido predominante y eso ha generado como un vacío de discusiones más de fondo: qué tipo de sociedad cada uno de los sistemas políticos de la Argentina defiende”.

La ex ministra de seguridad de la Argentina y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se preguntó acerca del confuso fenómeno ideológico en el Peronismo (Nachomartinfilms)

Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, hizo hincapié en su discurso acerca de cómo la derecha se ha convertido en mala palabra, con pocos políticos queriendo reconocerse de derecha en Latinoamérica. Según su interpretación se debe a que la izquierda ganó la batalla cultural pese a no tener resultados que apoyen esa narrativa.

“Izquierda y derecha democrática no hay problema. Pero izquierda y derecha que destruyen instituciones, que destruyen la democracia , ahí es donde hay una raya que no se puede cruzar. Sobre todo la izquierda, porque la gran diferencia es que, en la izquierda populista y la derecha populista, es que la derecha devuelve el poder y la izquierda no. Hay un debate que es absolutamente válido de dar, un debate que es entre libertad y dictadura”, dijo Santos a Infobae, marcando otro de los grandes temas de la jornada: la diferencia entre democracia y populismo, más allá de la tendencia política.

Pero el debate también estuvo marcado por el rol de los medios. El reconocido periodista de Fox News, David Webber, fue orador en la jornada, y explicó a este medio por qué los periodistas deben concentrarse en los hechos en lugar de poner el foco en sus opiniones.

“Hay opiniones, y hay reportajes que se basan en hechos. Si las opiniones se basan en datos concretos, entonces están mejor sustentadas, pero no puede darse de la otra manera”, indicaba Webb.

Durante el resto de la semana habrá otros foros en la universidad para cotinuar debatiendo los temas que impactan la realidad política de Latinoamérica y los Estados Unidos.

Seguir leyendo: