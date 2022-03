Derrumbe en Miami: la Justicia aprobó un primer acuerdo por USD 83 millones

Vista del colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside, Florida (EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Los dueños (o herederos) de las 136 unidades desaparecidas tras el colapso de la torre sur Champlain, en Surfside, condado de Miami Dade, recibirán 83 millones de dólares en compensación por la pérdida de las propiedades, según determinó un juez en la ciudad de Miami.

Tras horas escuchando argumentos a favor y en contra del acuerdo, el juez Michael Hanzman ratificó el convenio al que se había llegado durante la instancia de mediación, donde se determinó el monto con el que se compensaría a los propietarios. Dependiendo del tamaño de la propiedad, se dividirá el dinero entre las partes, aunque los expertos en Bienes Raíces consideran que sea cual fuera el monto total que les toque siempre será por debajo del valor de mercado de esos apartamentos.

De los 83 millones de dólares, 30 saldrán del pago de las empresas aseguradoras y 53 millones se obtendrán de la venta del ahora lote vacío frente al mar, donde solía estar la torre colapsada.

El edificio Champlain Towers South parcialmente derrumbado se ve desde el oeste (EFE)

A menos que se nieguen a recibir su parte, los dueños de las 136 unidades que entren en el acuerdo resignarán su derecho a demandar de manera independiente por las pérdidas materiales. Otro es el caso de las aún pendientes demandas por el fallecimiento de las 98 personas que quedaron entre los escombros del edificio, y los daños físicos y psicológicos de los sobrevivientes.

“Esto les da algún tipo de certeza. Estas personas necesitan certezas para poder seguir adelante. Quizás no se trate del 100 por ciento del valor, pero está muy cerca de ello. Creo que este es un gran resultado”, decía el juez Hanzman al aprobar el acuerdo.

Como es sabido, la torre sur Champlain se derrumbó la madrugada del 24 de junio de 2021, provocando la muerte de 98 personas. La parte que seguía en pie de la torre fue demolida días después porque la estructura era insegura.

Edificio parcialmente colapsado

Si bien por el momento no hay una razón certera de cuál fue el motivo del derrumbe, todo indica que fallas en la construcción del edificio de 12 pisos hace 40 años, sumado con un mal mantenimiento del mismo, llevaron al colapso. Pero además, hay quienes alegan que la construcción de una torre de lujo, conocida como Eighty Seven Park, a metros de la torre Champlain Sur, dañó los cimientos de la torre colapsada desencadenando la tragedia. Si bien los defensores de Eighty Seven Park niegan que esto haya ocurrido, hay una demanda en corte al respecto y de dicha demanda es que se desprende el acuerdo de los 83 millones de dólares.

Una de las críticas al acuerdo que más se oyó durante la audiencia fue que este primer convenio solo beneficia a los dueños de las propiedades. Muchas de las víctimas no eran propietarios, por lo tanto sus herederos no recibirán nada de este acuerdo. El juez explicó que si bien entiende que nada se compara con la pérdida humana, este acuerdo en particular no tenía que ver con ese tipo de pérdidas, sino con daños materiales.

El ahora terreno vacío en Surfside saldrá a remate en las próximas semanas, con un valor de base de 120 millones de dólares, que se desprenden de una oferta que está sobre la mesa desde hace meses.

Mientras tanto, las autoridades de Surfside están aún decidiendo cómo será el memorial para las víctimas, que probablemente esté ubicado en parte del terreno que está a la venta.

