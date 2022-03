El alcalde de Nueva York aprobará una excepción al mandato de vacunación para atletas y artistas

Foto de archivo: Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York

Se trata de un secreto a voces. Diversas fuentes confirman que en solo cuestión de horas el alcalde de la ciudad más poblada de los Estados Unidos hará una excepción en el mandato de vacunación que rige en su ciudad, para que atletas de alto rendimiento y artistas que no se han vacunado puedan presentarse en Nueva York.

El alcalde Eric Adams aprobaría esta excepción justo a tiempo para que la estrella de los Brooklyn Nets(uno de los principales equipos de básquet de Nueva York), Kyrie Irving, pueda participar de la temporada. Irving se ha opuesto públicamente a recibir la vacuna contra el COVID-19 y, hasta ahora, no podría jugar en la ciudad de Nueva York.

Según el mandato aprobado el pasado 27 de diciembre, los negocios privados que se encuentran en la ciudad de Nueva York deben exigirle a sus empleados presentar prueba de vacunación contra el coronavirus para poder trabajar.

Según ha trascendido, el anuncio esperado de Adams indicaría excepciones a este mandato para los estadios Barclays Center (donde juegan los Nets), en Brooklyn, Yankee, en el Bronx, Mets City Field, en Queens, y Madison Square Garden, en Mahattan. Además, se incluirían todos los teatros de Broadway.

Además del caso de Irving, se sospecha que Aaron Judge, de los Yankees, tampoco está vacunado. Su equipo está supuesto a enfrentar a su archi-rival, los Boston Red Sox, el próximo 7 de abril en su estadio del Bronx, día en que se inaugura el campeonato de la liga de baseball. Para el equipo, y sus fanáticos, sería crucial contar con Judge en la cancha.

Kyrie Irving jugando para los Brooklyn Nets

Hasta ahora ha habido gran controversia con el mandato. Jugadores como Irving no han podido jugar con su equipo cuando están de locales, sin embargo, jugadores de otros equipos que no están vacunados pueden jugar porque su empleador no es de la ciudad de Nueva York y, por ende, el mandato municipal no recae sobre ellos.

Los fanáticos se han quejado de manera consistente, pero solo una semana atrás Adams respondió a esas queja durante una rueda de prensa defendiendo el mandato.

“Todos están enfocados en los deportes. Se enfocan en una sola persona. Yo tengo que pensar en qué es lo mejor para 9 millones de personas. Yo tengo que pensar en la ciudad, y hacer todo lo posible para que no tengamos que volver a cerrar, y volver a lidiar con una crisis como la que pasamos”, indicó convencido Adams.

Fuentes cercanas al alcalde le han confirmado a los principales medios de los Estados Unidos que Adams ha cambiado de idea al ver los últimos datos acerca del COVID 19.

A comienzos de esta semana, el alcalde de Nueva York indicó que el objetivo es que los empleados vuelvan a las empresas, a trabajar en las oficinas. Si bien no habló de la posibilidad de dejar sin vigencia el mandato de vacunación, se mostró más flexible indicando que lo dejarán a discreción del empleador.

“Nosotros no vamos a ir oficina por oficina controlando si la gente tiene tarjetas de vacunación, eso no va a pasar”, aclaró Adams.

