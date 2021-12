Anthony Fauci aseguró que EEUU está preparado para dar dosis de refuerzo a su población y fabricar vacunas para el resto del mundo

El Dr Anthony Gauci habla sobre la variante ómicron del coronavirus, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Washington, EEUU, Diciembre 1, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Que la vacuna contra el COVID-19 no ha llegado a todos los países del mundo en cantidades iguales, no es una novedad para nadie. Desde el comienzo de la pandemia, incluso mucho antes de que los laboratorios lograran desarrollar las diversas versiones de la vacuna, los países más ricos aseguraron sus dosis con acuerdos comerciales. Estados Unidos a la cabeza de estas negociaciones.

Hoy hay países como este, donde cerca del 70 por ciento de la población ha sido inoculado (y el que no se vacunó es sencillamente porque no quiere hacerlo), y países en África donde menos del 3 por ciento de la población pudo acceder a las vacunas. Nadie dice que esto es culpa de Estados Unidos, o de los países de la Unión Europea, pero fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que esta semana expresó que están preocupados porque creen que con la aparición de la variante Ómicron los países más ricos pueden empezar a acumular dosis para dar refuerzos a su población, mientras en otros lugares del planeta las personas no han recibido siquiera una dosis. “Hay países en los que pareciera que nadie está prestando atención”, indicó la organización en un comunicado de prensa.

Pero para el principal asesor médico del presidente Joe Biden, Anthony Fauci, una cosa no necesariamente está ligada a la otra.

“Estamos, en este momento, vacunando en nuestro país. Estamos dando dosis de refuerzo de la vacuna a cuantas personas sea posible. Pero de manera simultánea podemos fabricar dosis que estarán disponibles para quienes las necesitan en el mundo. Y para ser sinceros, al respecto de esto, los Estados Unidos ha hecho más que todo el resto de los países del mundo combinados. Hemos dado más de 300 millones de dosis a más de 100 países, y estaremos dando 1,1 mil millones de dosis más, con posibilidad de que el programa se expanda aún más”, explicó el doctor Anthony Fauci en entrevista con la cadena televisiva ABC.

Un sanitario prepara una dosis de una vacuna contra la covid-19. EFE/Paco Paredes/Archivo

El compromiso de los Estados Unidos, públicamente, siempre ha sido el de colaborar con el resto del mundo en esta pandemia.

“Estamos muy conscientes del tema de la equidad, y estamos parados en la esquina de la equidad como país. Sabemos que podemos hacer las dos cosas a la vez. Podemos ocuparnos de nuestro país, mientras proveemos dosis para los países de recursos bajos y medios,” agregó Fauci.

A nivel local, el pedido a la población es que se coloquen la dosis de refuerzo. Estados Unidos superó ya el umbral de las 800 mil muertes relacionadas al virus del COVID-19, y como ocurre en el resto del mundo, hay un repunte de casos tras la aparición de la variante Ómicron que parece ser aún más contagiosa -aunque menos letal- que la variante Delta.

Según un recuento divulgado por prensa nacional estadounidense, desde el comienzo de la pandemia en este país se han registrado más de 50 millones de contagios. Entre los fallecidos a consecuencia de este virus, el 75 por ciento eran mayores de 65 años.

Seguir leyendo: