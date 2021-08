Miles de personas corren riesgo de quedar sin hogar en Miami-Dade: dónde y cómo conseguir ayuda

Fotografía de edificios, el 4 de abril de 2021, en el barrio de Bickell en Miami (EEUU). EFE/Ana Mengotti

Tras 16 meses de vigencia, el sábado 31 de julio llegó a su fin la moratoria federal para evitar desalojos que había sido impuesta por los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) al comienzo de la pandemia previendo que por la crisis económica millones en el país no iban a poder pagar sus rentas.

Más de 15 millones de personas en los Estados Unidos viven en hogares en los que se adeudan más de 20 mil millones de dólares en concepto de renta, según un informe realizado por el Instituto Aspen. El censo nacional indicó que para el pasado 5 de julio, 3.6 millones de personas enfrentaban el riesgo de quedar en la calle durante los próximos dos meses.

Entre diciembre y marzo pasados, el congreso destinó 25 mil millones de dólares en asistencia para alquileres. Pero el proceso de distribución de ese dinero ha sido sumamente lento. Hasta ahora 3 mil millones de dólares han llegado a cubrir rentas morosas.

Según se ha reportado desde la Casa Blanca, se espera que Miami-Dade sea el condado urbano más afectado por los desalojos en el país.

Esta es una crisis en la que muchos quieren ayudar, así que más allá de los fondos federales, localmente hay maneras de recibir ayuda.

Ayuda otorgada por el condado

Quienes han quedado en la calle, pueden recibir ayuda para pagar el primer mes de renta en un nuevo hogar, el depósito del alquiler, la hipoteca (si están demorados), ayuda para pagar servicios públicos, asilo de emergencia y asistencia con la comida.

· La máxima cantidad de dinero que se puede recibir de ayuda para la renta por mes es de mil dólares, y mil quinientos si hay que pagar una hipoteca.

· El programa de ayuda para cubrir el primer mes de renta en un nuevo hogar es para aquellos que quedaron en la calle y tienen un nuevo acuerdo con un propietario. El máximo de ayuda es de mil dólares.

· Si la persona quiere asistencia con la renta de manera prolongada, existe un programa que durante un año ofrece mil dólares por mes. Aquellos que califiquen para este programa siempre y cuando tengan una orden de desalojo.

· Las ayudas para quienes están retrasados con el pago de hipotecas, son de mil quinientos dólares al mes. Si con eso no se cubre el total de la cuota mensual, es responsabilidad de la persona completar el resto.

· Para casos aún más extremos, donde las personas no pueden proveer por si mismas un techo o comida para su familia, el condado tiene albergues en los que se ofrecen habitaciones compartidas, baños y hasta ropa. De igual modo, se entregan cupones para comprar comida en supermercados.

Las condiciones de estos programas pueden encontrarse en la página web del condado www.miamidade.gov

Si el tipo de asistencia que se necesita es legal, para disputar una deuda con el dueño de la propiedad o con el banco, hay organizaciones no gubernamentales que están ofreciendo asesoría legal gratuita, como Legal Services of Greater Miami (www.legalservices.org) o Axis Help Miami (www.aishelp.org).

Además de los albergues del condado de Miami-Dade, varias organizaciones no gubernamentales también ofrecen hogares temporales para quienes no tienen donde pasar la noche, tales como Miami-Dade County Homeless Trust, Lotus House, Camillus House, United Way Miami y los servicios para veteranos.

