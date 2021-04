La reacción de la adolescente que grabó el asesinato de George Floyd tras conocer la sentencia contra Derek Chauvin

Darnella, con pantalón azul, graba la escena y es captada desde la cámara corporal de uno de los policías

Sin su aparición, es posible que el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis hubiese quedado en el anonimato. Ella vio los interminables minutos en que el agente Derek Chauvin se arrodillaba sobre su cuello hasta quitarle la vida. Y no solo con sus ojos: más importante aún, con su celular, grabando el video que se conoció en todo el mundo.

Por ello, Darnella Frazier vivió como un desahogo triunfal el veredicto dado a conocer el martes que declaró culpable a Chauvin de los tres cargos en su contra: asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario.

“Acabo de llorar tan fuerte😩Esta última hora mi corazón latía tan rápido, estaba tan ansioso, la ansiedad volando por las nubes. Pero al saber que es culpable de los tres cargos... GRACIAS DIOS GRACIAS GRACIAS GRACIAS😭🙏🏽🙏🏽🙏🏽¡George Floyd lo logramos! 🥺❤️❤️❤️❤️ se ha hecho justicia”, escribió en su cuenta de Facebook, donde recibió miles de reacciones positivas.

El mensaje publicado en Facebook tras conocer el veredicto: culpable

El 25 de mayo de 2020, Darnella llegó a la tienda de conveniencia Cup Foods con su prima de 9 años. Habían ido a comprar unos snacks y se encontraron con una escena estremecedora. Ella no dudó en sacar su celular y divulgar el abuso policial. El video captado por Frazier (quien tenía 17 en ese momento) muestra a Chauvin aplicando presión con su rodilla en el cuello de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años. La imagen se viralizó y generó conmoción en Estados Unidos y en el mundo, lo que desató multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Este martes, los 12 miembros del jurado concluyeron que el imputado era culpable.

“¡Mi corazón está con la familia de George Floyd! ❤️🙏🏽Aunque ninguna cantidad de cargos traerá de vuelta a un ser querido, se hizo justicia y su asesino pagará el precio. Lo hicimos❤️❤️✊🏽”, añadió en su perfil de Instagram.

Además, ante la avalancha de respuestas, escribió: “No puedo responder a todos sus hermosos comentarios como quisiera, pero ¡GRACIAS😩❤️ a todos! El apoyo que tuve desde el primer día me llevó muy lejos💯así que gracias a todos de nuevo, gracias 🙏🏽🙏🏽”

No fue fácil desde el primer minuto. Ni cuando grabó la escena, o cuando recibió insultos por parte de extremistas que defendían el accionar policial. Tampoco cuando participó en el juicio como testigo hace unos días, con emotivas respuestas a las preguntas de la fiscalía.

“Mi padre es negro. Mi hermano también es negro”, contó la adolescente ante el tribunal con lágrimas en los ojos. “Podría haber sido uno de ellos”, agregó.

“He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida”, relató la testigo, que señaló que tampoco había algo que pudiera haber hecho.

En el estrado, describió a Floyd como alguien que estaba “asustado”, “aterrado” y que “rogó por su vida”. “Eso no estuvo bien. Él estaba sufriendo. Le dolía”, contó. “Yo sabía que estaba mal. Todos sabíamos que estaba mal”, agregó.

