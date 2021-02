Una maestra con 19 cargos de abuso sexual a menores fue arrestada por “realizar actos inmorales” frente a sus alumnos

Una maestra suplente en EEUU se masturbó frente a sus alumnos de segundo grado (Foto: Facebook@Carroll County Sheriff's Office)

La maestra suplente Amelia Ressler, de 30 años, fue detenida el pasado sábado en la ciudad de Carroll, Estados Unidos, bajo la acusación de realizar “actos indecentes e inmorales” en presencia de alumnos de segundo grado de primaria.

A través de Facebook, la Oficina del Sheriff del condado de Carroll detalló que la mujer cuenta con 19 cargos de abuso sexual infantil y actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Ashley Hulsey, vocera de la Policía, confirmó a Fox Atlanta que la docente “se estaba masturbando mientras el salón de clases estaba lleno de niños”. Las evidencias se recopilaron gracias a que Ressler difundió el video que muestra la escena.

Obtuvimos evidencia en video porque ella misma lo grabó y lo difundió

Aunado a esto, la directora de comunicación del condado de Carroll calificó al acto como perturbador, pues “el lugar donde estaba sentada no era un escritorio cerrado” , detalló a la cadena CBS.

Comunicado difundido por la Oficina del Sheriff del condado de Carroll sobre el caso (Foto: Facebook@Carroll County Sheriff's Office)

Un tema preocupante, aseguró, es la angustia que la escena causa a padres y estudiantes, por lo que la Policía local están destinando esfuerzos y recursos suficientes para resolver el caso.

Luego de que la pieza de video fuera compartida en redes sociales, usuarios indignados informaron a los agentes. Como resultado, Ressler fue encarcelada sin fianza.

“Es una de estas cosas por las que están pasando los niños y que no deberían. La angustia mental que les está causando a estos niños y padres , ese fue nuestro impulso para trabajar en este caso, resolverlo rápidamente, hacer que la encarcelen tan pronto como sea posible “, señaló Hulsey.

De acuerdo con una entrevista que hizo CBS a Francis Burns, quien tiene un nieto en la Escuela Primaria Zion, es imposible imaginar qué llevaría a un maestro a cometer tal acto.

Necesita pagar muy caro. Si tuviera un hijo en esa clase, probablemente estaría en la cárcel esta noche

Padres de familia y colaboradores de la Escuela Primaria Zion mostraron su indignación ante el suceso (Foto: Shutterstock)

En tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll y el sistema escolar de la localidad ha estado en contacto con la Oficina del Fiscal del Distrito, pues la Ley del Estado requiere la notificación de las acusaciones en un plazo de 24 horas. Por ello, ambas instancias se encuentran con el fiscal del distrito para la orientación y revisión de todas las acusaciones y cargos.

“Apreciamos la dedicación que tiene Carroll County Schools para la seguridad de sus estudiantes, ya que están trabajando diligentemente para comunicarse con todos los padres de los estudiantes afectados y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con ellos durante el resto de la investigación”, indica el comunicado de la Policía.

Usuarios en redes sociales reprobaron el comportamiento de la maestra suplente, señalando que sólo una persona con problemas mentales puede llegar a cometer tal acto.

“Sospecho que puedo ser la única persona que dice algo en este sentido, pero ... ella claramente no está bien. Si queremos evitar que esto vuelva a suceder, tenemos que centrarnos en las enfermedades mentales que lo subyacen, y no maldecir a una sola persona. Eso no arreglará nada”, escribió Tim Parker en Facebook.

Por su parte, la internauta Amy Calhoun expresó: “¡¿Qué demonios?!? ¡¡Este mundo está tan enfermo !! ¡¡Me alegro de que la tengan (bajo arresto), debemos orar por esos niños y familias !!”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Imágenes inéditas del asalto al Capitolio en el juicio político a Trump: los momentos en que Mitt Romney y Mike Pence son salvados de la turba

Elecciones en Ecuador: se revirtió la tendencia y ahora Guillermo Lasso supera a Yaku Pérez en la carrera por el segundo lugar

Estuvieron casados 70 años y murieron de COVID-19 en el mismo hospital: su última foto juntos se volvió viral