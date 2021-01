Fauci respaldó el plan de los CDC para la reapertura de las escuelas en EEUU

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha manifestado este jueves estar de acuerdo con el programa de reapertura de las escuelas presentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), puesto que “se basa en datos”.

“Respaldaría las recomendaciones de los CDC porque realmente se basan en datos. Tenemos que intentar que los niños vuelvan a la escuela y ese es el objetivo del presidente, Joe Biden”, ha reafirmado Fauci.

En un diálogo para la cadena MSNBC, Fauci ha señalado que “es menos probable que un niño se infecte en el entorno escolar que en la comunidad” y espera que durante los próximos 100 días los niños de hasta ocho años puedan volver a sus centros de enseñanza.

Esta semana, los CDC publicaron un informe en el que avalaban la reapertura de los centros escolares tan pronto como fuera posible si se aplicaban correctamente las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla.

“Las decisiones que se tomen hoy pueden ayudar a garantizar el funcionamiento seguro de las escuelas y brindar servicios esenciales a niños y adolescentes en Estados Unidos”, explicaron los CDC, que apostaron también porque estos centros evitaran aquellas actividades y prácticas deportivas que puedan suponer un riesgo adicional.

Por otro lado, Fauci también ha querido remarcar que dentro de la Administración Biden es “absoluta y máxima la prioridad” la distribución rápida de las vacunas contra la COVID-19, con vistas a poder contar “una sensación de normalidad en otoño”, aunque no descarta que la situación pueda seguir empeorando debido a la delicada situación que vive el país, con más de 25,7 millones de contagios y por encima de los 432.000 fallecidos.

Entretanto, autoridades sanitarias confirmaron este jueves la detección de los dos primeros casos de la variante sudafricana del COVID-19 en los Estados Unidos. En concreto, los contagios fueron diagnosticados en el estado de Carolina del Sur. No están relacionados entre sí y las personas no tienen historiales recientes de viajes.

“Es aterrador”, porque significa que puede haber más casos no detectados en el estado, dijo a The Associated Press el doctor Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston.

“Probablemente está más difundido”, añadió.

Las dos personas infectadas con esta variante son adultos; uno es de Lowcountry y el otro de la región de Pee Dee, informaron las autoridades estatales, mientras mantenía otra información en reserva para proteger su privacidad.

Se han observado varias mutaciones del coronavirus desde su aparición, aunque la gran mayoría no representan mayores riesgos para la población. Sin embargo, algunos pueden ser más contagiosos. Hasta el momento, la mutación británica ha sido detectada en 33 países y, la sudafricana, en 16, además de que hospitales, escuelas y centros de asistencia han informado de brotes con esas variantes.

Estados Unidos ya ha registrado casos de las denominadas variantes del coronavirus británica y brasileña en su territorio.

