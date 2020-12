Florida no respetará las prioridades sugeridas del CDC para vacunar a su población: quiénes tendrán prioridad en la segunda etapa

REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

La vacunación de trabajadores médicos y personas de la tercera edad internadas en residencias ya lleva más de una semana en Florida y, si bien hasta el momento han llegado menos dosis de las que se esperaban, ya todos están pensando en el siguiente paso.

El gobernador Ron DeSantis anunció que los próximos en línea de prioridad para recibir las vacunas serán las personas mayores de 70 años, por sobre los trabajadores esenciales y las personas con enfermedades pre-existentes. De esta manera, Florida se convirtió en uno de los primeros estados en tomar posición en un debate que ha dividido al país, luego de una recomendación muy amplia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Idealmente, personas de la tercera edad, trabajadores esenciales y aquellos con enfermedades pre-existentes son el variado grupo en recibir el segundo puesto de prioridad para la vacunación. Pero la realidad es que no hay dosis para todos por el momento.

DeSantis hizo el anuncio en rueda de prensa desde The Villages, una comunidad de cerca de 78 mil retirados de muy alto poder adquisitivo en el centro de la Florida que se ha convertido en el bastión republicano más fuerte del estado.

“Las vacunas estarán destinadas para aquellos que corren mayores riesgos. Y esa es nuestra población de adultos mayores. Florida no va a poner a trabajadores sanos y jóvenes por encima de nuestros ancianos, que son más vulnerables”, afirmó DeSantis.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/DAN ANDERSON/Archivo

Los mayores de 70 años tendrán prioridad para vacunarse en la fase 1B de Florida. Aún no hay una fecha certera para el comienzo de esta fase, ya que todavía no se ha completado la fase 1A, que es la que incluye a los trabajadores médicos y los residentes de geriátricos. En el estado se han distribuido vacunas de Pfizer y de Moderna, aunque las autoridades de Tallahassee no han confirmado un número claro de cuántas personas han sido inoculadas hasta el momento.

DeSantis no es el único gobernador que tendrá que tomar una decisión por el estilo en los próximos días. La entrega de vacunas es menor que la necesidad de la población, y hay que priorizar. Según un estudio realizado por la escuela de salud pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard en colaboración con la Universidad de Colorado, vacunar a las personas más jóvenes que están trabajando activamente detendría antes el nivel de contagios, pero vacunar a la población de edad más avanzada evitaría más muertes. La prioridad además es diferente en cada estado dependiendo de la composición social. Florida, tradicionalmente un destino elegido por retirados de todo el país, tiene la segunda mayor población de mayores de 56 años en el país. Este grupo compone el 20,5% de la población estatal.

DeSantis además declaró que detrás de su decisión hay una razón de practicidad. La categoría personas menores de 70 años con enfermedades pre-existentes es muy amplia y puede incluir virtualmente a casi la totalidad de la población.

“¿Cómo realizaríamos esa selección? ¿Le daríamos la labor a los ya muy ocupados hospitales de analizar caso por caso para ver quién corre más riesgo? ¿Bajo qué criterio le diríamos a una persona que tiene una enfermedad que califica para recibir la vacuna mientras que otra persona igualmente enferma no la recibe?”, se preguntó DeSantis.

La realidad es que probablemente tampoco haya suficientes dosis en las próximas semanas como para vacunar a todos los mayores de 70 años. Y ese es un punto que DeSantis aún no ha explicado. ¿Quiénes serán los adultos mayores que primero recibirán su vacuna? Seguramente se verá sobre la marcha en los próximos días.

