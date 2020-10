El momento más tenso de la declaración de Ghislaine Maxwell sobre los abusos a menores de Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell en una foto de 2013 (Amanda Gordon/Bloomberg)

Ghislaine Maxwell, ex novia de Jeffrey Epstein, dijo bajo juramento en 2016 que nunca había presenciado “actividades inapropiadas con menores” del fallecido magnate estadounidense, según un documento hecho público este jueves y que la mujer británica intentó mantener en secreto.

Maxwell, de 58 años, se ha declarado no culpable de los cargos de que ayudó a Epstein a captar niñas de hasta 14 años para que participaran en actos sexuales a mediados de la década de 1990 y de perjurio por haber negado su implicación en la trama cuando declaró bajo juramento.

La acusada atajó una larga lista de preguntas sobre las inclinaciones sexuales de Epstein y sus interacciones con mujeres jóvenes, insistiendo en que nunca vio al financiero tener relaciones sexuales con nadie.

La declaración de abril de 2016 se realizó en el marco de una demanda por difamación ya cerrada contra Maxwell por parte de Virginia Giuffre, quien dijo que Epstein la mantuvo como una “esclava sexual” con la ayuda de Maxwell de 1999 a 2002. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las contestaciones exasperaron a los interrogadores, que en un momento le preguntaron hasta diez veces seguidas si creía que Epstein había abusado de alguna menor, sin lograr que ella diera una respuesta clara. En cambio, sí negó de decididamente haber abusado ella de alguna de las jóvenes.

A continuación, el intercambio más tenso entre Maxwell y los investigadores:

PREGUNTA: ¿Alguno de los masajistas que estaban en casa realizó actos sexuales para Jeffrey Epstein?

MAXWELL: No sé a qué se refiere con actos sexuales.

P: ¿Alguna de las masajistas que trabajaban en casa realizó actos sexuales, como tocarse los senos, tocar el área vaginal, ser tocado mientras Jeffrey se masturbaba, tenía relaciones sexuales, alguna de esas cosas?

PAGLIUCA (abogado de Maxwell): Objeción. Forma y fundamento. En la medida en que esto requiera que usted sepa, cualquier acto sexual consensuado que pueda o no haberlo involucrado, le estoy indicando que no responda la pregunta.

P: No estoy preguntando sobre actos sexuales consensuados. Estoy preguntando si alguna de las masajistas realizó actos sexuales para el Sr. Epstein, como acabo de describir.

MAXWELL: Nunca he visto a nadie tener relaciones sexuales con Jeffrey, nunca.

P: No estoy preguntando sobre las relaciones sexuales. Estoy preguntando sobre cualquier acto sexual, tocarse el pecho, ¿alguna vez lo vio? ¿Puede leer la pregunta?

MAXWELL: No estoy respondiendo a ninguna pregunta sobre el sexo consensuado entre adultos. Si quiere hablar sobre cuál es el tema, que es la difamación y la mentira, Virginia Roberts, que ustedes y Virginia Roberts están participando en la perpetración de sus mentiras, me complace abordarlos. Nunca vi ninguna actividad inapropiada para menores de edad con Jeffrey.

P: No estoy preguntando por menores de edad. Estoy preguntando si alguna de las masajistas que estaban en la casa realiza actos sexuales para Jeffrey Epstein.

MAXWELL: Acabo de responder la pregunta.

P: No, no lo ha hecho.

MAXWELL: Lo hice.

P: No, no lo ha hecho.

MAXWELL:. Sí, lo hice.

P: Se niega a responder la pregunta.

MAXWELL: Sigamos adelante.

P: Estoy a cargo de la deposición. Digo cuándo seguimos adelante y cuándo no. Está aquí para responder a mis preguntas. Si se niega a responder, la corte la traerá de regreso para otra declaración para responder estas preguntas.

PAGLIUCA: No necesita amenazar al testigo.

P: No la estoy amenazando. Me aseguro de que el registro sea claro.

PAGLIUCA: Ciertamente, puede solicitar que alguien regrese y la corte puede o no hacer que regrese. Una vez más, ella no está respondiendo a 25 preguntas relacionadas con actos sexuales consentidos por adultos. Punto. Y esa es la instrucción y es lo que puede llevar al juicio.

P: Sra. Maxwell, ¿tiene conocimiento de algún acto sexual con masajistas y Jeffrey Epstein que no haya sido consensuado?

MAXWELL: No.

P: ¿Cómo lo sabe?

MAXWELL: Durante todo el tiempo que he estado en la casa nunca he visto, escuchado, ni presenciado, ni me he informado de que se haya realizado ninguna actividad, que hubiera personas en peligro, ya sea que me hayan informado el personal o cualquier otra persona. Baso mi respuesta en base a eso.

En cuanto a si era la novia de Epstein después de conocerlo en 1991, Maxwell la consideró una “pregunta delicada”.

“Hubo momentos en los que me hubiera gustado pensar en mí misma como su novia”, dijo.

“Hubo momentos en los que me hubiera gustado pensar en mí misma como su novia”, dijo Maxwell sobre su relación con Epstein

Cuando se le preguntó si era la “preferencia de Epstein comenzar un masaje con sexo”, Maxwell dijo: “Creo que debería hacerle esa pregunta a Jeffrey”.

En una declaración de Epstein realizada a finales de 2016, el magnate invocó principalmente la Quinta Enmienda, que protege contra la autoincriminación.

“Quinta”, respondió cuando le preguntaron si Maxwell era “una de las principales mujeres” que solía conseguir para niñas menores de edad para actividades sexuales.

Maxwell ha estado detenida sin derecho a fianza desde su arresto en julio por cargos de haber adquirido niñas menores de edad para que Epstein las abusara sexualmente entre 1994 y 1997.

El Miami Herald, cuyo informe en 2018 reabrió el caso Epstein, argumentó que el miedo de Maxwell al escarnio público no debería impedir que el público se entere del “abuso sexual de niñas a manos de ricos y poderosos”.

Epstein tenía 66 años en agosto de 2019 cuando se suicidó en una cárcel federal en Manhattan mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

