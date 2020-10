Desapareció en un parque nacional de Utah y fue hallada viva tras 12 días de búsqueda: el rescate de una senderista que desató algunas sospechas

Imagen de Holly Suzanne Courtier, quien fue localizada este domingo 18 de octubre en el Parque Nacional Zion (Foto: National Park Service)

Una excursionista que desapareció en el Parque Nacional Zion, en Utah, fue encontrada con vida este domingo, después de casi dos semanas de búsqueda.

Holly Suzanne Courtier, de California, perdió su trabajo de niñera por la crisis del COVID-19. Sin embargo, en lugar de desanimarse, la mujer de 38 años decidió aprovechar el tiempo libre para cumplir uno de sus sueños: recorrer los parques nacionales del país, según contó su hija, Kailey Chambers, en declaraciones a la televisora CBS Los Angeles.

El pasado 6 de octubre, Courtier fue vista por última vez bajando de un vehículo de transporte privado en el área de Grotto, desde donde se accede a distintas rutas naturales de Zion. Tras dos días sin noticias, el 8 de octubre la familia denunció la desaparición de la senderista.

“Sé que ella no se daría por vencida conmigo, así que me niego a renunciar a ella. No me importa si soy la única persona en el camino buscándola. No voy a detenerme hasta encontrarla", dijo Chambers a la cadena estadounidense.

Algunos de los tatuajes de la mujer de 38 años, según una fotografía distribuida por el Servicio de Parques Nacionales de EEUU (Foto: National Park Service)

Elementos federales, estatales y locales participaron en el operativo de rescate, al que también se unió la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah, el Equipo del Servicio Nacional de Emergencias del Gran Cañón y cientos de voluntarios que se sumaron a las batidas.

Durante 12 días, los equipos peinaron numerosas zonas sin éxito. Courtier se había marchado sin celular y no había dejado un itinerario de viaje, lo que complicó los esfuerzos de búsqueda.

A través de un comunicado de prensa, el Servicio de Parques Nacionales del Departamento del Interior de EEUU, anunció el domingo 18 de octubre que habían localizado a la excursionista, luego de recibir un “indicio creíble” de un visitante que aseguró haberla visto en una zona de Zion.

Tras dar con su paradero, la mujer de 38 años se reunió con su familia y regresó a casa.

“Estamos completamente felices de que hoy la hayan encontrado con vida", dijo la familia de Courtier, según una declaración recogida en el comunicado del parque. “Nos gustaría agradecer a los guardabosques y a los equipos que la buscaron sin descanso día y noche, y nunca perdieron la esperanza. También estamos muy agradecidos con los innumerables voluntarios que fueron generosos con su tiempo, recursos y apoyo. Esto no hubiera sido posible sin la red de personas que se unieron”, agregaron.

Los usuarios de redes sociales solicitaron al parque más información sobre el estado de Courtier, ya que no se proporcionaron detalles (Foto: Twitter Zion National Park @ZionNPS)

Los responsables del área de Zion no revelaron ningún dato sobre la salud de la excursionista, y tampoco explicaron el lugar en el que la encontraron, o dónde permaneció en los últimos 12 días. La falta de información despertó las sospechas de cientos de usuarios que a través de redes sociales realizaron numerosas preguntas, y recordaron que en GoFundMe el hermano de Courtier, Jaime Strong, reunió más de 10,000 USD “para cubrir los costos de búsqueda y los posibles gastos médicos" cuando ella apareciera.

“Los detalles son muy sospechosos. La búsqueda y el esfuerzo por encontrarla son reales, y esos trabajadores y voluntarios son verdaderos héroes. Pero hay algo que no suena bien. Hay más en esta historia y probablemente se llegará a la verdad gota a gota”, opinó la usuaria @ProdMtneer en Twitter.

“Buen trabajo para todas esas personas de búsqueda y rescate que arriesgaron sus vidas para encontrarla. Pero es muy sospechoso. Especialmente en esta época de las redes sociales y no se informa nada. Ni siquiera su condición. No me malinterpreten. Me alegro de que esté a salvo, pero...”, agregó @tacticalfisch89.

“Me alegro de que la hayan encontrado pero me preocupa la cuenta de GoFundMe que ya alcanzó casi USD 10,000. Si ella simplemente fue irresponsable, creo que tiene que dar explicaciones”, comentó @dovie_ruth.

“Estoy feliz de que la hayan encontrado viva. SIn embargo, después de todo el esfuerzo y los recursos utilizados, me interesa saber lo que ocurrió y dónde ha estado”, apuntó la usuaria @joceybird.

Imagen del Parque Nacional Zion, en Utah (Foto: Twitter Zion National Park @ZionNPS)

En este sentido, el hermano de Courtier, Jamie Strong, escribió una actualización en la página de crowdfunding para solicitar más apoyo a los donantes.

“Holly ha sido hallada con vida y bien. Gracias, gracias, gracias, a todos los que continuaron apoyando y orando. Los detalles del rescate son limitados ahora mismo, y haremos una actualización cuando tengamos toda la información. Por favor, continúen compartiendo esta página ya que Holly necesitará atención medica en los días que siguen. Ella no tiene un seguro médico para cubrir los gastos y sus donaciones ayudarán. De nuevo, mi familia está muy agradecida por sus pensamientos y oraciones”, explicó este 18 de octubre.

De acuerdo al Servicio de Parques Nacionales, Zion cuenta con una extensión de 600 kilómetros cuadrados en la que se distribuyen “mesetas altas, un laberinto de cañones estrechos y profundos de arenisca y el río Virgin y sus afluentes”.

